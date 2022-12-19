Славная песня батыру

– Если спросишь, кто такой батыр, многие представляют себе воина, сидящего на коне и с копьем в руке сражаю­щегося с врагом. Но это не совсем так. Батыр – это личность, возглавляющая народ, известная не только своими герои­ческими подвигами, но и час­то выступаю­щая в качестве миротворца, дипломата, судьи. Таким был и Каракерей Кабанбай. Отдавая дань памяти великого предка, первыми большое мероприятие, посвященное Кабанбай-батыру, в 1991 году провели на земле Жетысу. Спус­тя 30 лет мы вновь собрались здесь. За годы независимости казахскими учеными и исследователями, поэтами и писателями воссоздан образ батыра, о нем написаны книги и научные труды. Многое изучено, но есть и над чем работать, – говорит государственный и общественный деятель, драматург, председатель фонда «Кабанбай батыр» Камал Абдрахман.

Участники встречи отмечали, что только тот народ, который помнит свою историю, имена славных сыновей, защищавших границы и свободу Отечества, достоин светлого будущего. Ведущий научный сотрудник Института истории государства, кандидат исторических наук Канат Енсенов представил на конференции фотоматериалы экспедиций, пройденных по героическому пути Кабанбая и других батыров. Член Ассоциации историков Казахстана, исследователь военной истории Кайрат Карамандаев остановился на мудрой тактике ведения войны под предводительством Кабанбая.

В тот же день во Дворце культуры им. И. Жансугурова состоялся республиканский ­айтыс. Акынов приветствовал аким области Жетысу Бейбит Исабаев.

– Ерасыл, с детства видя тяжелые последствия вражеских набегов и нашествий, рос с состраданием к родной земле, над которой постоянно нависала угроза завоевания. Поэтому он всю свою жизнь провел в седле, защищая независимость своего народа, за что и получил такие имена, как Нарбала, Избасар, Кабанбай, Хан батыр, Дарабоз. Количество сражений, где он участвовал, не перечесть: Аягоз и Туркестан, Буланты и Аныракай и многие другие, где Кабанбай-батыр сотни раз выходил на личный поединок с соперником, показывая пример бесстрашия. Наш долг – пропагандировать среди подрас­тающего поколения отвагу и мужество наших предков, всю свою жизнь посвятивших защите своей земли. В память о славном батыре установлены памятники в Талдыкоргане и Ушарале, – подчеркнул глава региона.

В айтысе приняли участие многие известные поэты-импровизаторы Казахстана. Гран-при завоевал Жандарбек Булгаков из Жетысу. Диплома І степени удостоен Жалгас Максутов из Алматинской области, диплома ІІ степени – Данияр Алдабергенов из Актобе и диплома ІІІ степени – ­Аякоз Сериккызы из Астаны. Все ­айтыскеры поощрены денежными премиями.