Двенадцать штатов потребовали заморозить сделку Paramount и Warner Bros.

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Власти Калифорнии и других штатов уверены, что их гражданам грозит "серьезный ущерб"

Фото: news.tmcars.info

Юридическая битва вокруг одного из крупнейших слияний в истории Голливуда перешла в острую фазу. Калифорния и еще 11 штатов подали ходатайство о временном запретительном ордере и предварительном судебном запрете, чтобы не дать сделке Paramount и Warner Bros. Discovery закрыться до завершения антимонопольного разбирательства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

В ходатайстве, поданном вечером в понедельник, штаты просят федеральные власти принять решение до 22 июля - именно эту дату Paramount ранее обозначила как крайний срок, до которого сделка не будет закрыта.

Аргументация истцов жесткая: "Сделка уничтожит конкуренцию между Paramount и Warner Bros. и позволит объединенной структуре поднять цены и сократить объем выпускаемого контента". Штаты настаивают, что без судебного вмешательства их гражданам грозит "глубокий и необратимый ущерб".

Сам антимонопольный иск был подан ранее в тот же день. В нем утверждается, что сделка стоимостью 111 миллиардов долларов нарушает федеральное законодательство сразу на трех рынках: широкого кинопроката, дистрибуции блокбастеров и базового кабельного телевидения. По мнению истцов, слияние ударит и по потребителям, и по владельцам кинотеатров, и по кабельным и спутниковым компаниям.

В Paramount Skydance отреагировали оперативно и резко, назвав позицию штатов "фундаментально ошибочной" как с фактической, так и с юридической точек зрения. Компания предупредила, что затягивание сделки нанесет прямой урон работникам индустрии развлечений.

#протест #сделка #киностудии

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