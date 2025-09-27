Фото: АДГС

По инициативе Агентства по делам государственной службы в Кызылординской области состоялся Республиканский форум уполномоченных по этике, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

В мероприятии приняли участие председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазықбай, аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев, уполномоченные по этике центральных и местных исполнительных органов, государственные служащие, а также ветераны государственной службы.

Основная цель форума – продвижение принципов «Справедливый Казахстан» и «Адал азамат», реализуемых по инициативе Главы государства, а также содействие укреплению законности и правопорядка среди государственных служащих. При этом особая ответственность возлагается на уполномоченных по этике.

В ходе открытия мероприятия Дархан Жазықбай напомнил о словах Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана: «Закон и Порядок» – незыблемая опора нашей государственности. Для укоренения этого принципа в обществе все профильные органы должны выработать общее видение и общую позицию. Первостепенное значение имеет соблюдение принципа нулевой терпимости к любому правонарушению, к любому беззаконию. Поэтому работу государственных органов в этом направлении нужно всесторонне поддерживать. Только тогда в общественном сознании сформируется нетерпимость к правонарушениям, жестокости и насилию, появится иммунитет к любым антисоциальным явлениям», а также подчеркнул, что реализация принципа «Закон и порядок» должна начинаться именно с государственных служащих.

По словам председателя Агентства, в государственных органах планируется создание новой Службы профилактики. Ее основными задачами станут обеспечение принятия мер по предупреждению коррупции, осуществление внутреннего контроля за качеством государственных услуг, а также координация деятельности подведомственных организаций, включая службы комплаенса.

Одним из ключевых изменений, на которые следует обратить особое внимание, является институциональная реформа процедур служебных расследований. В этой связи кадровые службы будут сосредоточены на своей основной функции – развитии персонала и проведении эффективной кадровой политики, тогда как полномочия по организации и проведению служебных расследований полностью перейдут к Службе профилактики.

Эти изменения нашли отражение в новом законопроекте и в процессе его реализации уполномоченные по этике будут играть ведущую роль. В качестве представителей агентства они будут прикомандированы в государственные органы.

В рамках форума также обсуждён обновлённый текст присяги. Его ключевая цель – определить государственного служащего не только как носителя правовых, но и моральных обязанностей представителя государства.

Дархан Жазықбай отметил, что закрепление в работе государственного аппарата принципов «Справедливый Казахстан – Адал азамат» является стратегически важной задачей. Государственные служащие должны руководствоваться этими установками и активно способствовать их внедрению в общественное сознание. При этом особое внимание необходимо уделить недопущению нарушений, связанных с участием в азартных играх и употреблением запрещённых веществ, а также формированию антикоррупционной культуры, основанной на принципах честности. Кроме того, приоритетным направлением остаётся сохранение семейных ценностей.

Следует отметить, что в первом полугодии текущего года за несоблюдение антикоррупционных ограничений, связанных с азартными играми, выявлены 25 государственных служащих, которые в соответствии с требованиями законодательства освобождены от занимаемых должностей.

Участники форума обменялись мнениями относительно укрепления независимости уполномоченных по этике и эффективных механизмов реализации возложенных на них задач.

На сегодняшний день в государственных органах республики деятельность осуществляют 770 уполномоченных по этике.