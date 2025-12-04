Нести ответственность за судьбу страны

Парень из рабочего района Караганды, выросший в шахтерской семье, с детства мечтал стать летчиком. И судьба уготовила будущему Халық Қаһарманы, военному и государственному деятелю, генералу армии Мухтару Алтынбаеву непростой путь – от проходчика в шахте до министра обороны в годы становления независимого Казахстана.

В свои 80 лет он остается простым и доступным человеком, казахстанцы видят в нем неординарную личность, ощущают мощь генерала и мужественность летчика-аса. Нынешний министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов, вспоминая день знакомства с юбиляром, говорит:

– Мы живем в насыщенное до предела, масштабное время, когда почти каждое событие носит истори­ческий, глобальный характер. Халық Қаһарманы и генерала армии, известного военного и государственного деятеля, почетного гражданина города Караганды и области Улытау Мухтара Капашевича Алтынбае­ва мы с полным правом относим к когорте тех, кто умело управлял вооруженными силами Казахстана, с честью нес и продолжает нести ответственность за судьбу страны.

Будущий генерал армии родился в 1945 году, в год Великой Победы советского народа над фашистской Германией. Детство его проходило в Кировском райо­не Караганды. Кто из детей того времени не мечтал быть похожим на летчиков-асов – трижды Героев Советского Союза Ивана Кожедуба, Александра По­крышкина, дважды Героя Советского Союза ­Талгата Бегельдинова, кто не читал книгу Александра Бека «Волоколамское шоссе» и не хотел походить на легендарного комбата из Панфиловской дивизии ­Бауыржана Момышулы?

Детская мечта

Его отец Капаш был родом из Улытау. В 1930-е годы переселился в шахтерскую Караганду. Это было тяжелое время нехватки специалистов. В период становления Карагандинского угольного бассейна он попал в число тех, кого отправили учиться в Сталинск – современный Донецк. Многие не выдерживали и разбегались, не доехав до границы Казахстана. Только семь человек, и в их числе Капаш Алтынбаев, выучились.

Окончив учебу, квалифицированным горняком Капаш вернулся в Карагандинский угольный бассейн. Начинал с азов, постепенно вырос до директора шахты. В истории осталось имя знающего свое дело и готового всегда прийти на помощь людям Капаша.

Мама Мухтара Алтынбаева – Галия Софиевна, душевный и заботливый человек, рано ушла из жизни. Но воспитание, данное с пеленок, ее сын пронес через всю жизнь. Юный Мухтар дружил со спортом, летом гонял в футбол, играл в баскетбол, а зимой – в хоккей с мячом на корте. Как и все мальчишки, любил нацио­нальную детскую игру асық ату. Как впоминает сам юбиляр, приходилось драться, и нередко.

В школе Мухтар Капашевич учился неплохо. Очень нравились ему математика и физика, охотно участвовал в общественной жизни. В общем, это была размеренная жизнь советского мальчугана, у которого было много друзей.

– Можно сказать, что для моего отца одновременно женой и другом на всю жизнь осталась моя мама. Они вместе учились с первого класса и поженились в 19 лет, – говорит сын Мухтара Капашевича – генерал-лейтенант Муслим Алтынбаев.

Мухтар Капашевич и Гульбану Рахимбаевна воспитали единственного сына, который, несмотря ни на какие уговоры, настоял на своем: пошел по стопам отца и стал военным. Учился он хорошо, от мамы привилась любовь к книгам, в биб­лиотеках проводил все свободное время. После военного училища вызвался служить в Заполярье, проведя там три года.

Между тем, когда Мухтар Капашевич первый раз признался отцу и брату в своей мечте стать летчиком, они его не поддержали. И когда он пришел в аэроклуб имени Нуркена Абдирова, его не приняли из-за недос­татка лет. Но уже на следующий год он начал учиться с еще большим рвением, совершая первые шаги к профессии летчика. Все экзамены сдавал только на пятерки.

В тот же период в этом клубе занимался Тохтар ­Аубакиров.

– В советское время эти клубы считались центрами подготовки летчиков, – вспоминает первый космонавт Казахстана генерал-майор авиации в отставке Тохтар Онгарбаевич Аубакиров. – В последний год учебы в школе он летал без отрыва. А отлетав еще два года после окончания школы, Мухтар Капашевич пошел работать в шахту.

В 1966-м Алтынбаев был призван в ряды вооруженых сил на 11-месячные сборы сержантов запаса. Освоив самолет МиГ-17 и пройдя определенные программы в Кинель-Черкасском учебном авиационном центре, Мухтар Капашевич уволился в запас с присвоением воинского звания младшего лейтенанта и вновь вернулся на родную шахту, продолжив трудовую деятельность проходчиком.

Прошел все испытания

Работая под землей, Мухтар Капашевич не переставал мечтать о небе. В 1969 году он добровольно пошел в армию. Мечта летать на истребителях сбывалась. Но пришлось привыкать к военной службе. Переезды из одного гарнизона в другой – из Караганды в Свердловск, затем в Пермь, в Клин, в Подмосковье и обратно – в Клин, Пермь, оттуда в Троицк и вновь в Пермь.

Было очень тяжело жить в общежитиях с супругой и маленьким ребенком. Долгожданная необустроенная двухкомнатная квартира в Пермском гарнизоне, где внутри было всего плюс восемь, показалась большой радостью. Терпели и ждали лучших времен.

Казахстанец прошел путь от летчика до командира Пермского авиационного полка, который стал образцовым под его командованием. Все это время Мухтар Капашевич не переставал учиться, окончил четырехмесячные курсы, затем полный курс Армавирского высшего военного авиационного училища ПВО заочно.

Как вспоминает генерал армии Алтынбаев, в бытность его командиром Пермского авиационного полка случилась внезапная проверка Главной инспекции Министерства обороны СССР, после которой двух командиров полков сняли с должностей, а его, наоборот, отправили учиться (был зачислен без вступительных экзаменов) в Калининскую высшую командную академию, сегодня это Военная академия воздушно-космической обороны имени маршала Г. К. Жукова, расположенная в Твери.

Было нелегко, ведь школу он окончил очень давно. Но, по его собственному признанию, математику он любил, в учебу втянулся быстро, а во время сессии отделение, которым командовал выходец из Казахстана, экзамены сдавало с первого захода.

В 1985 году Мухтар Капашевич с отличием окончил академию, затем служил первым заместителем командира дивизии в Самарканде, командиром дивизии в Мары (Туркменистан). Будучи командиром противовоздушной обороны Туркестанского военного округа, зарекомендовал себя как ответственный авторитетный руководитель, проявляющий заботу о подчиненных.

За годы безупречной службы в Вооруженных силах СССР Мухтар Капашевич прошел путь от военного летчика до командира дивизии и корпуса противовоз­душной обороны, дослужился до высшего офицерского звания генерал-майора авиации. Вернувшись на родину, Мухтар Алтынбаев продолжил службу в Вооруженных силах РК.

Армия независимого Казахстана

То, что казахстанская армия состоялась и имеет серьезный международный авторитет, является также и заслугой Мухтара Алтынбаева. В независимом Казахстане Мухтару Капашевичу доверили большие должности командующего войсками ПВО, командующего Военно-воздушными силами – заместителя министра обороны, председателя Комитета начальников штабов, министра обороны.

По своей военной специальности Мухтар Капашевич – летчик истребительной авиации противовоз­душной обороны. Но как стратегически мыслящий военачальник, он уделял внимание всем направлениям развития вооруженных сил.

Мухтар Алтынбаев внес существенный вклад в развитие международного сотрудничества, направленного на укреп­ление безопасности страны. Результатом этой работы стали подписанные докумен­ты о военном сотрудничестве с Россией, Китаем, Великобританией, США, Турцией, странами Европы, Прибалтики, Центральной Азии. Казахстан стал участником программы «Партнерство во имя мира», в рамках которой ежегодно проводятся международные миротворческие учения «Степной орел».

В 1997 году под руководством Мухтара Капашевича была создана военная полиция. На тот момент аналогов этой правоохранительной структуры на постсоветском пространстве не было. В 2000-е огромное внимание уделялось созданию и укреплению военной инфраструктуры, развитию системы подготовки собственных военных кадров.

При Мухтаре Капашевиче Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации стало Военным институтом Сил воздушной обороны. На базе Военного факультета Академии гражданской авиации был создан Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи. Сегодня выпускники этих уже самостоятельных военных вузов успешно несут службу в Вооруженных силах страны.

По согласованию с Верховным главнокомандующим для укрепления стратегически важного Каспийского региона министр Алтынбаев организовал перенос управления Регионального командования «Запад» из Актюбинска в Атырау. После передислокации войск здесь было проведено крупномасштабное учение «Море мира-2002».

В 2003 году под руководством Мухтара Капашевича существовавшие на тот момент мобильные силы были реорганизованы в Аэромобильные войска. На их базе были развернуты четыре бригады постоянной боевой готовности и батальон «Казбат». Выполняя миссию «голубых касок» в Ираке, военнослужащие инженерно-саперного подразделения «Казбат» показали высокий уровень боевой подготовки. Это миротворческое подраз­деление Казахстана с 2003 по 2008 год оказывало в Ираке помощь населению, ими было обезврежено более 4 млн боеприпасов и взрывных устройств.

В 2003 году министр обороны Мухтар Алтынбаев инициировал реформирование структуры вооруженных сил, создав отдельные виды – Сухопутные войска, Силы воздушной обороны, Военно-морские силы. Были также образованы Ракетные войска и артиллерия. Сформированы региональные округа в самодостаточные группировки войск – региональные командования «Астана», «Восток», «Запад» и «Юг». Все это способствовало повышению боеспособнос­ти ВС РК.

В бытность министром Мухтара Алтынбаева проводились такие крупномасштабные республиканские и международные учения, как «Щит Родины-2002», «Батыс-2003», «Рубеж-2006». Во время учений «Или-2006» военнослужащие Аэромобильных войск форсировали реку на боевой технике.

За ходом учения «Сарыарка-2004» наблюдал Президент страны – Верховный главнокомандующий. К учебным маневрам были привлечены все виды и рода войск.

В те годы по инициативе Мухтара Капашевича в каж­дом воинском под­разделении были введены долж­ности офицеров-психологов, от которых во многом зависит здоровый психологический климат в войсках, а значит, и боевая готовность вооруженных сил. Мухтар Алтынбаев никогда ничего не делал вполсилы, всегда вникал в суть вопроса, что помогало видеть задачу и пути ее решения. Эти качества и богатый жизненный опыт в полной мере были реализованы в период работы в Комитете по международным делам, обороне и безопасности Сената Парламента.

И где бы ни служил, какие должнос­ти ни занимал, везде его отличала работоспособность, целеустремленность, умение работать с людьми и забота о них. Мухтар Капашевич умело и целенаправленно проводил реформы, выносил судьбоносные решения.

Вклад Мухтара Алтынбаева в становление и развитие вооруженных сил Казах­стана трудно переоценить. Лучше всяких слов о заслугах перед Родиной говорят многочисленные награды и звания, высшее из которых – Халық Қаһарманы. Это человек, для которого служение Отечеству действительно стало судьбой.

Опыт не уходит в запас

В настоящее время Мухтар Капашевич Алтынбаев возглавляет Совет ветеранов Вооруженных сил Респуб­лики Казахстан, ведет большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, щедро делится накопленными знаниями. Находясь на заслуженном отдыхе, генерал армии принимает активное участие в общественной жизни государства, в решении социальных вопросов ветеранов и членов их семей.

В середине ноября в Национальном военно-патрио­тическом центре состоялся пленум Центрального совета Респуб­ликанского общественного объединения «Ветераны Вооруженных сил» под председательством Халық Қаһарманы генерала армии Мухтара Алтынбае­ва. Открывая заседание, он отметил значимую роль ветеранов в укреплении обороноспособности страны и поблагодарил их за активную деятельность.

– Ветераны остаются надежной опорой армии, занимаются патриотическим воспитанием молодежи и передают новым поколениям лучшие традиции воинской службы, – сказал генерал. – Представители филиалов нашего РОО на местах входят в состав областных, городских и районных призывных комиссий, проводят встречи и беседы с молодежью, чествуют ветеранов и юбиляров. Хорошо организована работа с местными исполнительными органами и местными органами военного управления.

Военно-патриотическими мероприя­тиями охвачены студенты высших учебных заведений и учащиеся средних специальных и общеобразовательных школ. Инициативы военно-патриоти­ческой направленности проходят во всех городах и населенных пунктах страны.

На вопрос о хобби Мухтар Капашевич отвечает словами философа: «Если тебе повезло заниматься любимой работой, то ты всю жизнь будешь отдыхать». Поэтому, считает он, и карьера у него сложилась, ведь небо стало его любовью на всю жизнь.

В молодости Мухтар Алтынбаев услышал о маршале авиации Евгении Яковлевиче Савицком, который свой последний полет выполнил на сверхзвуковом реактивном самолете в возрасте 63 лет. Казахстанец это запомнил и решил, что будет летать и в более старшем возрасте.

– Я в 70 с лишним полетал на многоцелевом истребителе поколения «4+» ­Су-30, – поделился юбиляр. – Планирую и в 80 лет полетать на таком же!