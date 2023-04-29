Смаилов и сотрудники аппарата Правительства посадили деревья в Астане

Традиционный экологический месячник продлится в Астане до 6 мая.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Алихан Смаилов совместно с сотрудниками аппарата Правительства принял участие в общегородском экологическом субботнике «Жасыл Астана», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

«Вдоль проспекта Ұлы Дала было высажено порядка 120 зеленых насаждений, среди которых сосна, лиственница, ясень, береза и смородина.

В этот день во всех частях столицы коллективы госучреждений, частных предприятий и жители многоквартирных домов сажают деревья, проводят уборку прилегающих территорий, очищают прибрежные участки водоемов и т.д.» – рассказали в пресс-службе премьера.

Традиционный экологический месячник, в рамках которого проходят субботники и другие «зеленые» акции, продлится в Астане до 6 мая.