Премьер-министр РК Алихан Смаилов принимает участие в третьем Катарском экономическом форуме, проходящем в столице государства - городе Доха, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото пресс-службы Правительства РК

В этом году мероприятие посвящено новым возможностям глобального экономического роста. В частности, планируется обсуждение таких вопросов, как инвестиции в развивающиеся рынки, энергетический переход, внедрение искусственного интеллекта, блокчейна и других технологий в торговлю и работу.

В форуме участвуют главы иностранных государств и правительств, руководители крупных мировых корпораций, глобальные инвесторы, а также ведущие аналитики в сфере прямых инвестиций и видные журналисты.

Ожидается, что на полях мероприятия Алихан Смаилов проведет встречи с Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром – министром иностранных дел шейхом Мухаммедом бин Абдурахманом Аль Тани.

Кроме того, запланированы переговоры с руководителями крупных компаний и финансовых организаций.