Смаилов призвал страны ЕЭАС совместно проводить исследования в сфере ИИ

Он предложил создать общую необходимую инфраструктуру для обработки и анализа данных

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов выступил на пленарной сессии цифрового форума Digital Almaty 2024: Индустрия X, в которой также приняли участие главы правительств Беларуси, России и Узбекистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина РК.

На мероприятии, проходящем в Алматы с 1 по 3 февраля, представлена обширная деловая программа, раскрывающая темы цифровой трансформации в госуправлении, промышленности, сельском хозяйстве и других сферах. В панельных дискуссиях принимают участие более 200 спикеров из числа международных экспертов, лидеров отраслей, ведущих новаторов в сферах IT и бизнеса.

В своем выступлении глава правительства отметил, что сегодня мы наблюдаем стремительное развитие технологий искусственного интеллекта, роботизации, а также цифровой трансформации процессов жизнедеятельности человека.

- В таких условиях способность быстро адаптироваться и практически мгновенно принимать новые решения становится важным фактором успеха. Особое внимание надо уделить человеческому аспекту этих изменений, — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, первым и ключевым направлением здесь является выстраивание человекоцентричного подхода при взаимодействии государства с гражданами и бизнесом.

- Вспомним прошлое. Приходилось тратить много времени, чтобы получить документы в бумажном виде. Сегодня цифровизация оптимизировала все эти процессы. Более 90% госуслуг теперь в электронном формате. Благодаря Цифровой карте семьи данные 6,3 млн казахстанских семей оцифрованы. В целом 40 видов госуслуг оказываются в проактивном формате, — отметил премьер-министр.

Он добавил, что успешным примером сотрудничества государства и бизнеса является предоставление госуслуг в приложениях коммерческих банков. В частности, это онлайн-ипотека, купля/продажа автомобилей, оплата налогов, получение пособий и др.

Для улучшения взаимодействия государства и бизнеса также внедряются принципы регулирования «с чистого листа». Они основываются на автоматизированных системах управления рисками. Это позволяет повысить эффективность контроля и значительно сократить количество проверок.

Как отметил Алихан Смаилов, стратегической задачей является интеграция искусственного интеллекта в сферу госуслуг для ускорения обработки запросов и улучшения качества сервиса. При этом должны приниматься необходимые меры по защите персональных данных.

Глава правительства подчеркнул, что сегодня элементы искусственного интеллекта уже применяются в производственной сфере, обеспечении общественной безопасности, здравоохранении, оказании госуслуг и т.д.

- Один из успешных кейсов использования искусственного интеллекта – наша медицинская платформа CEREBRA. Она позволяет через цифровые технологии быстро осуществить диагностику инсульта. В прошлом году, после успешного запуска в Казахстане, проект вышел также на рынок Узбекистана. А сегодня команда готова к его запуску и в других странах, — сказал Алихан Смаилов.

При этом он указал, что для развития инструментов искусственного интеллекта критично важно предоставить доступ к обширным данным и вычислительным мощностям.

- Мы уже имеем опыт в консолидации и обработке данных всех госорганов. В настоящее время прорабатываем механизмы по предоставлению доступа к обезличенным данным предпринимателям и стартап-сообществам. До конца года мы обеспечим наших ученых, исследовательские институты и бизнес необходимыми вычислительными мощностями, — подчеркнул премьер-министр.

Переходя к вопросу развития региональной IT-экосистемы, Алихан Смаилов привел в пример международный технопарк Astana Hub, который зарекомендовал себя как инновационный кластер и ключевой партнер для стартапов.

- Сейчас мы активно масштабируем данный опыт во всех регионах нашей страны, — сказал Алихан Смаилов.

Он напомнил, что Astana Hub стал также партнером крупных технологических гигантов, запустив образовательные курсы и исследовательские центры с ведущими мировыми компаниями.

- Важно иметь глобальную партнерскую сеть аналогичных экосистем в различных частях мира. В прошлом году мы запустили IT-хаб в Кремниевой долине. Это позволило нашим экспортерам выходить на мировой IT-рынок, обеспечивая доступ к новым технологиями и капиталу. Аналогичная работа проводится и в других регионах, в том числе Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и Европе, — озвучил премьер-министр.

По мнению главы правительства, важным вопросом также является наличие компетентных квалифицированных кадров. Для реализации этой задачи в Казахстане запущена программа «TeхОрда», которая позволяет молодым людям в кратчайшие сроки осваивать IT-профессии.

- Как результат, уже более 6 тысяч человек получили IT-образование и начали работать в отрасли, повысив свой уровень дохода в несколько раз, — отметил Алихан Смаилов.

Вместе с тем он напомнил, что в республике была создана Федерация по спортивному программированию. Уже в сентябре текущего года в Астане пройдет значимое событие – финал чемпионата мира по программированию среди молодежи.

Премьер-министр также заострил внимание на вопросах применения новейших технологий в промышленной сфере.

- Важным инструментом развития Индустрии “Икс” стали отчисления 1% прибыли недропользователей на научно-исследовательские разработки. Одним из примеров является проект по оптимизации процесса извлечения золота из руды с помощью искусственного интеллекта. Такие разработки оказывают мультипликативный эффект на оптимизацию производственных процессов и рост их эффективности, — подчеркнул глава правительства.

Как отметил Алихан Смаилов, для развития казахстанской инфраструктуры связи в прошлом году был принят Национальный проект «Доступный Интернет». Ожидается, что к 2027 году проникновение Сети достигнет 100%.

Так, проводится работа по обеспечению качественной связью сельских населенных пунктов. Кроме того, в этом году 2 тыс. отдаленных сельских школ планируется охватить высокоскоростным Интернетом.

- Осуществлен запуск связи 5G, которой пользуются уже более 2 млн человек в 20 городах нашей страны. В следующем году планируется обеспечить связью 5G уже более 8 млн человек, — сказал премьер-министр.

По его словам, Казахстан также стремится быть ключевым участником нового Шелкового пути в цифровом мире.

- Совместно с соседями мы планируем реализовать оптический маршрут по дну Каспийского моря и рассматриваем варианты выхода оптикой в страны Персидского залива, — отметил глава правительства.

В заключение он призвал страны региона объединить усилия, чтобы вместе проводить исследования в сфере искусственного интеллекта и создать общую необходимую инфраструктуру для обработки и анализа данных.

- Предлагаем создать цифровую платформу для обмена технологическими решениями, патентами и инновационными идеями. Это улучшит наше взаимодействие и обеспечит доступ предпринимателей и исследователей нашего региона к новейшим технологиям, — сказал Алихан Смаилов.

После пленарной сессии главы правительств Беларуси, Казахстана, России и Узбекистана приняли участие в церемонии вручения премий «Digital Almaty Awards».