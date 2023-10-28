Смаилов возглавил комиссию по расследованию причин аварии на шахте имени Костенко

Комиссия также оценит причиненный ущерб и примет меры по оказанию первоочередной помощи пострадавшим и семьям погибших, передает Kazpravda.kz

Фото: Кабмин республики

По поручению главы государства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий несчастного случая на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области.

В ее состав вошли первый вице-премьер Роман Скляр, министры по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов, внутренних дел – Ержан Саденов, здравоохранения – Ажар Гиният, труда и социальной защиты населения – Светлана Жакупова, промышленности и строительства – Канат Шарлапаев, представители правоохранительных органов, акимата Карагандинской области, инспекции труда, профсоюза угольщиков «Қорғау» и т.д.

"Будет проведено всестороннее расследование причин группового несчастного случая вследствие пожара на шахте. Наряду с этим будут приняты меры по оценке причиненного ущерба, оказанию первоочередной помощи пострадавшим и семьям погибших", – говорится в сообщении Кабмина.

Как сообщалось, сегодня в шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел, предположительно, взрыв метана, в результате чего погибли 16 горняков.

В карагандинские больницы доставлены 18 горняков, в основном, с отравлением угарным газом.

Введен план ликвидации аварии.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров и поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау".