Введен план ликвидации аварии на шахте имени Костенко

К поисково-спасательным работам привлечены 50 человек и восемь единиц техники, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Для руководства штабом по ликвидации аварии на шахте имени Костенко АО «АрселорМитталТемиртау» на место выехал министр по ЧС Сырым Шарипханов.

"Введен план ликвидации аварии. Вводятся дополнительные силы горноспасателей. Всего к поисково-спасательным работам привлечены 50 человек и 8 единиц техники профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы. Также на месте задействованы 22 сотрудника подразделений МЧС", – говорится в сообщении МЧС республики.

Для информационной и психологической поддержки работают открыты телефоны «горячей линии» в Караганде (в ДЧС 8-7212-51-72-23, АрселорМиттал Темиртау 8-7212-49-72-70) и Астане (8-7172-70-41-08).

Как сообщалось, сегодня в шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" погибли одиннадцать горняков.

Предположительно, в лаве произошел взрыв метана.