Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау"

Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Карагандинской области, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте имени Костенко в Карагандинской области, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщает Акорда.

"Глава государства поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия. Правительству поручено прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, сегодня в шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел, предположительно, взрыв метана, в результате чего погибли 16 горняков.

Введен план ликвидации аварии.