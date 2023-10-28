Число погибших на шахте имени Костенко увеличилось до 16 человек

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По состоянию на 10:00 (АСТ) на поверхность из 252 человек выведено 205, из них 18 обратились за медицинской помощью. Поиски 31 шахтера продолжаются.

"Обнаружены без признаков жизни 16 шахтеров", – сообщили в АО "АрселорМиттал Темиртау".

В связи с происшествием на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в МЧС и Департаменте по ЧС Карагандинской области для информационной и психологической поддержки работают телефоны горячей линии 8 (7212) 51-72-23, 8 (7212) 49-72-70.

Как сообщалось, сегодня в шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел, предположительно, взрыв метана, в результате чего погибли горняки.

Введен план ликвидации аварии.