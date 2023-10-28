Один из пострадавших на шахте имени Костенко находится в тяжелом состоянии

Происшествия
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Вахитов Елдос
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В карагандинские больницы доставлены 18 горняков, в основном, с отравлением угарным газом, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

В больницы доставлено 18 человек. Всем оказывается медицинская помощь. Был проведен консилиум с привлечением всех необходимых специалистов, сообщает акимат Карагандинской области.

"15 человек госпитализированы в клинику на Юго-Востоке с отравлением угарным газом, у одного отравление угарным газом тяжелой степени, у остальных – легкой и средней степени; двое находятся в клинике в Михайловке: один из них в тяжелом состоянии в реанимации, другой – в отделении травматологии после операции", – говорится в сообщении.

В стационар госпитализировано 17 человек, один человек отпущен домой на амбулаторное лечение.

Как сообщалось, сегодня в шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел, предположительно, взрыв метана, в результате чего погибли 16 горняков.

Введен план ликвидации аварии.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров и поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау".
 

#Касым-Жомарт Токаев #АрселорМиттал Темиртау #пострадавшие #АО #гибель шахтеров #шахта имени Костенко

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