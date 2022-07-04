Смаилов встретился с руководителями крупных российских компаний в Екатеринбурге

Находясь с рабочей поездкой в Екатеринбурге, Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречи с руководителями крупных российских компаний, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Так, на встрече с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным были обсуждены вопросы реализации новых проектов, поставок оборудования и запуска центров сервисного обслуживания коммерческой техники.

Сергей Когогин проинформировал главу Правительства о текущей деятельности компании, реализации совместных проектов, заверив о готовности ПАО «КАМАЗ» исполнения всех ранее взятых обязательств.

Премьер-министр РК отметил, что совместные проекты с «КАМАЗом» стали одними из первых, реализуемых в рамках Программы совместных действий в области казахстанско-российской производственной кооперации.

«Сегодня на площадке индустриальной зоны Костаная идет строительство чугунолитейного завода и завода по производству главных передач грузовых автомобилей. Это будут высокотехнологичные современные производства с учетом лучших практик и стандартов в области экологии», — сказал Алихан Смаилов.

Кроме того, компанией ведется разработка еще одного крупного проекта – по увеличению уровня локализации балок ведущих мостов грузовой техники.

«Безусловно, запуск этих проектов несет не только экономический, но и социальный эффект. Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям они будут успешно и своевременно реализованы», — подчеркнул Премьер-министр РК.

Алихан Смаилов отметил, что в Казахстане созданы все необходимые условия для благоприятного ведения бизнеса: эффективно работают специальные экономические и индустриальные зоны, институтами развития осуществляется льготное кредитование и лизинговое финансирование, законодательно закреплены государственные меры поддержки и преференции для инвесторов.

C президентом «Русской медной компании» Всеволодом Левиным были обсуждены вопросы реализации новых проектов в горно-металлургической отрасли.

Так, «Актюбинская медная компания» до 2024 года планирует реализовать 4 проекта по строительству подземных рудников на сумму порядка 190 млрд тенге.

Левин рассказал о производственной деятельности РМК в Актюбинской области, а также планах реализации проектов на месторождениях «Коксай» в Жетысуской области и «Айдарлы» в Абайской области.

Глава Правительства отметил, что разработка месторождений «Коксай» и «Айдарлы» имеет для нашей страны большое значение. Он подчеркнул заинтересованность Казахстана не только в добыче, но и дальнейшей переработке сырья и производстве продукции с высокой добавленной стоимостью.

«Правительством ведется работа по развитию малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности вокруг крупных предприятий-недропользователей. Надеюсь, что «Российская медная компания» поддержит данную инициативу и будет активно работать в данном направлении», — заключил Алихан Смаилов.