Сменился президент Федерации тяжелой атлетики Казахстана

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

На отчетной конференции президент Федерации тяжелой атлетики Казахстана Жанат Тусипбеков объявил о досрочном прекращении своих полномочий, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: МТС РК

Он предложил кандидатуру Гаджи Гаджиева на пост президента федерации. Участники конференции, включая руководство областных федераций и спортивное сообщество, единогласно поддержали его кандидатуру.

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов поблагодарил Жаната Тусипбекова за его плодотворную деятельность на посту президента Федерации тяжелой атлетики, которую он возглавлял почти десять лет

«Тяжелая атлетика в нашей стране пользуется широкой популярностью среди населения. Казахстанские спортсмены, добиваясь значительных успехов на международной арене, вносят весомый вклад в развитие и популяризацию этого вида спорта. Спортивные достижения нашей сборной на международных аренах демонстрируют высокий потенциал наших атлетов и стабильное развитие тяжелой атлетики в стране. От имени Министерства туризма и спорта выражаю искреннюю благодарность Жанату Тусипбекову за его неоценимый вклад в развитие тяжелой атлетики в Казахстане. За более чем десять лет его руководства наши спортсмены добились выдающихся успехов», – отметил Ербол Мырзабосынов.

Глава ведомства также пожелал удачи новому президенту Гаджи Гаджиеву, выразив уверенноссть, что новый президент федерации сможет вернуть этот спорт на былые высоты, и традиция всесторонней поддержки спортсменов будет продолжена.

 Напомним, что ранее сменился глава Федерации легкой атлетики. 

#тяжелая атлетика #назначение #федерация

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