Смертельное ДТП произошло в Караганде

Крупные ДТП
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Венера Баталова
корреспондент

В ДТП, в котором столкнулись шесть автомобилей, погиб человек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня в Караганде произошло ДТП с участием шести автомобилей. Известно об одном погибшем в результате аварии, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 2 сентября около 14.15 на улице Аманжолова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомашин.

«В результате на месте от полученных травм скончался один человек, трое госпитализированы в медицинское учреждение», - отметили в ДП Карагандинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование. Обстоятельства выясняются. В ДП Карагандинской области напомнили водителям о важности строгого соблюдения правил дорожного движения.

Видео с места происшествия появилось в одном из местных Telegram-каналовОчевидец отметил, что авария произошла возле дома 43 по улице Аманжолова.

«Что, нет человека? Страшно, страшно, ребята. Машина полетела со всей дури. Оказывают помощь. Одного человека нет, найти не могут. Кто-то кричит на улице. Зачем так лететь? 40 километров в час, знак же стоит. Зачем?» - эмоционально высказался автор видео.

 

#смерть #ДТП #авария #Караганда

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