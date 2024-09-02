Смертельное ДТП произошло в Караганде

В ДТП, в котором столкнулись шесть автомобилей, погиб человек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня в Караганде произошло ДТП с участием шести автомобилей. Известно об одном погибшем в результате аварии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 2 сентября около 14.15 на улице Аманжолова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомашин.

«В результате на месте от полученных травм скончался один человек, трое госпитализированы в медицинское учреждение», - отметили в ДП Карагандинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование. Обстоятельства выясняются. В ДП Карагандинской области напомнили водителям о важности строгого соблюдения правил дорожного движения.

Видео с места происшествия появилось в одном из местных Telegram-каналов. Очевидец отметил, что авария произошла возле дома 43 по улице Аманжолова.