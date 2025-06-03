В Карагандинской области недавно обновился состав общест­венного совета. Его члены не стали долго раскачиваться и с ходу взялись за обсуждение актуальных проблем. Одна из них касается освоения казенных денег.

Бюджет индустриальной области по сравнению со столицей небольшой – чуть более 600 млрд тенге, но чиновники умудрились недоосвоить и его… В частности, по итогам 2024 года сумма неиспользованных средств составила 6,1 млрд тенге.

Общественникам сообщили, что бюджетные средства недоосвоили или использовали не по назначению в десяти госорганах. Антилидером при этом оказалось управление строительства, архитектуры и градостроительства. Оно не смогло в срок освоить 3,4 млрд тенге. В результате недостроенными остались 69 сельских медицинских объектов, инженерные сети в индустриальной зоне Saran, пристройки к онкологическому диспансеру в Караганде и к центральной больнице Темиртау.

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования не освоило 1,7 млрд тенге. В итоге без рекультивации остались земли под старой радио­локационной станцией Дарьял-У, не достроен мусорный полигон в Каркаралинске, не обследованы три водохранилища.

Тройку аутсайдеров замкнуло управление пассажирского транс­порта и автодорог, недоосвоив без малого 700 млн тенге. Эти деньги предназначались для обновления аэропорта в Балхаше и ремонта трассы в Нуринском районе. В список тех, кто не смог использовать бюджетные миллионы, попали также управления энергетики, ветеринарии, здравоохранения и образования.

– За наибольшие суммы недоосвоения бюджетных средств к дисциплинарной ответственности привлечено 18 долж­ностных лиц областных управлений и 14 – по регионам, – сообщила членам общественного совета заместитель руководителя управления финансов Карагандинской области Ардак Саттыбаева. – В частности, были наказаны руководитель управления природных ресурсов, начальник отдела управления пассажирского транспорта, главы отделов образования, директора школ и главный бухгалтер. Руководитель управления строительства уволился по собственному желанию.

Общественники посочувствовали госслужащим и попросили, чтобы впредь за недоосвоение бюджета их строго не наказывали. Ведь в большинстве случаев чиновники не виноваты в том, что у них остались неизрасходованные средства. Они бы и рады их пустить в дело, но закон не позволяет. Чаще всего деньги остаются неосвоенными из-за их позднего выделения, судебных тяжб и отставания от графика строи­тельных работ.

– Не так давно вице-министр нацио­нальной экономики даже ратовал за то, чтобы за недоосвоение бюджетных денег никого не наказывали, – напомнил член общественного совета Никанбай Омарханов. – Я считаю, это правильно. Если не освоены деньги из областного бюджета, то пусть их перераспреде­ляют, а если из республиканского – надо вернуть. Нельзя всех наказывать! Иначе на госслужбе работать некому будет.

Коллегу поддержал общественник Жанибек Садыканов. Он отметил, что наказание должны нес­ти только начальники областных управлений. Ведь бюджет – в их руках. А руководители структурных подразделений, тем более директора школ, не должны оказываться­ крайними.

– Многие директора школ – это вчерашние учителя химии, биологии или физкультуры, – заступился за педагогов председатель общественного совета Серикжан Байбосынов. – Они хорошо знают свой предмет, а вот в строительном деле или бухучете разбираются не очень. Да, нужно повышать их компетенцию. Но этим должно заниматься управление образования. Вы знаете, что у нас и так не хватает директоров? Если мы будем их незаслуженно наказывать, то желающих возглавлять школы больше не станет.

Общественники поинтересовались, как получилось так, что за недоосвоение бюджета взыскания получили директора школ? Выяс­нилось, что такое решение приняло руководство управления образования.

Это подтвердила финансист Ардак Саттыбаева. Получается, что ни руководитель управления образования, ни его замы за недоосвоение казенных миллионов даже выговоров не получили.

– Я в шоке от того, что админист­ратор бюджетной программы сам рекомендует, кого наказывать! – удивился глава общественного совета. – Считаю, здесь никаких рекомендаций не должно быть. Если управление не освоило средства, оно и должно нести ответственность! Иначе завтра мы будем наказывать и заведующих детскими садами, и методистов, и воспитателей.

Надо сказать, что по поручению Главы государства внедряется так называемый блочный бюджет. Это система, при которой администратор получает возможность самостоятельно утверждать и перерас­пределять бюджетные деньги в рамках определенного лимита. Она заимствована у Сингапура. В пилотном проекте ее внедрения участвует и Карагандинская область.

Ожидается, что «блочный бюджет» позволит эффективнее использовать бюджетные деньги, минимизировав риск их недоосвоения.