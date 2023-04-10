Снег и морозы – в Казахстане похолодает в ближайшие дни

Фото: Kazpravda.kz

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут дожди, 11, ночью 12 апреля на юге, юго-востоке Казахстана – временами сильные осадки (дождь, снег).

Под влиянием вторжения северо-западного антициклона из районов Скандинавии в северной половине страны ожидается понижение температур воздуха ночью до 5-10 градусов мороза.

Однако весна берет свое и в дневные часы ожидается постепенное повышение температуры воздуха, и столбики термометров 13 апреля достигнут отметки в северной половине республики 10-18 тепла, а в южной – 17-30 тепла. По республике ожидаются туманы, усиление ветра, в южных регионах – с пыльной бурей и грозой, в северной половине – гололед.