Снег выпал в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане выпал снег и все коммунальные службы начали работать в усиленном режиме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По данным городской администрации, в осенне-зимний период санитарную очистку территории города в пяти районах столицы осуществляют свыше двух тысяч единиц спецтехники и почти три тысячи дорожных рабочих при обильных осадках.

"Все коммунальные службы приведены в готовность и обеспечены необходимым оборудованием и материалами для оперативной уборки территории города. В первую очередь будет вестись очистка дорог по центральным улицам, по маршрутам пассажирского транспорта, остановок и тротуаров", - сообщили в акимате.

Отмечается, что снежные полигоны оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, установлены камеры видеонаблюдения, освещение подключено.