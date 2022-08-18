Снег выпал в ВКО

Сегодня, 18 августа, снегом покрыло Проходной белок недалеко от Риддера в Восточно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz.
Здесь, на высоте 1870 метров, находится спортивная база.
Фотографию очевидца Алексея Наконечного, на которой запечатлен первый снег, выпавший в высокогорье Восточного Казахстана, опубликовала региональная редакция Yk-news.kz.
Достоверность снимка подтвердили в Казгидромете, отметив, что в ближайшие дни по всей области ожидается похолодание.
"Мы составили прогноз, по которому в горных районах области, а это как раз Риддер, Катон-Карагайский район, в ближайшие дни ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, похолодание и заморозки вполне вероятны на востоке области", - сообщили синоптики для Tengrinews.kz.
Отметим, что о существенном похолодании до минус 2 градусов предупреждали и в ДЧС ВКО.