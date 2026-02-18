Технические службы вручную расчищают дистанции, пытаясь справиться с сугробами
Сильный снегопад нарушил расписание зимних Олимпийских игр в итальянском городе Ливиньо, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
Из-за плохой видимости и опасных условий на склонах организаторы перенесли женский финал по сноуборду и квалификацию в лыжной акробатике, поскольку проведение стартов могло бы помешать спортсменкам набрать необходимую скорость для прыжка с крутого трамплина.
Технические службы вручную расчищают дистанции, пытаясь справиться с сугробами. Точные даты новых заездов пока не объявлены, при улучшении погоды их планируют провести в резервные дни до конца недели.