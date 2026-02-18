Снегопад в Италии нарушил график Олимпиады

Погода,Олимпиада
136
Айман Аманжолова
корреспондент

Технические службы вручную расчищают дистанции, пытаясь справиться с сугробами

Фото: скриншот видео / 24.kz

Сильный снегопад нарушил расписание зимних Олимпийских игр в итальянском городе Ливиньо, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Из-за плохой видимости и опасных условий на склонах организаторы перенесли женский финал по сноуборду и квалификацию в лыжной акробатике, поскольку проведение стартов могло бы помешать спортсменкам набрать необходимую скорость для прыжка с крутого трамплина.

Технические службы вручную расчищают дистанции, пытаясь справиться с сугробами. Точные даты новых заездов пока не объявлены, при улучшении погоды их планируют провести в резервные дни до конца недели.

 

#олимпиада #расписание #снегопад

Популярное

Все
Farabi University – стратегический центр науки, инноваций и национального развития
Гвардейцы встретились с ветераном Афганской войны
Место встречи – онлайн-платформа
Один лист – одна возможность
Золото от Ризабека
От планов к реальным делам
Защитила от мошенников
Вновь в строю офицеры запаса
Победа над экс-чемпионкой мира
«Ордабасы» сменил владельца
Медпомощь стала ближе
Дамба снова требует ремонта
От миланских трасс до музейных фондов
Огнеупоры для металлургии
Рынок требует перемен
Нацелены на укрепление взаимодействия
Общественное значение деятельности ученых в эпоху тоталитаризма
Сюда идут за вдохновением
AI, давай дружить!
Алгоритм ответственности: противостоять вызовам
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
На Кордайском перевале временно ограничили движение большегрузов
Большие задачи требуют смелых и обоснованных решений
Шайдоров – в пятерке, Колмаков – в финале
Закон Республики Казахстан
Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане
Спецназ Казахстана победил на UAE SWAT CHALLENGE - 2026
В шаге от шахматной короны
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
После бойкота Роналду «Аль-Наср» признал ошибки
Итальянские высоты и столичный смотр
Три новые жизни
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Самая большая ценность
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Оксфордский хаб откроется в Астане

Читайте также

Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Ита…
Мощные наводнения обрушились на Францию
От миланских трасс до музейных фондов
Более 600 авто сопроводил патруль по трассе Астана — Павлод…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]