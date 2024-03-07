Игру снежных барсов запечатлела фотоловушка в Алматинской области

Хищники были замечены в Государственном национальном природном парке «Көлсай көлдері», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

Фото: Минэкологии

Снежный барс – один из самых редких крупных хищников Казахстана, который был внесен в Красную книгу нашей страны в 1978 году.

Снежный барс является объектом многочисленных международных инициатив по сохранению. В 2013 году в Бишкеке 12 стран ареала, включая Казахстан, приняли "Глобальную программу сохранения снежного барса и его экосистем" (GSLEP). В рамках этой программы были подписаны Бишкекские декларации в 2013 и 2017 годах.

11 февраля 2024 года в Узбекистане состоялось заседание GSLEP в рамках COP 14. Эта встреча была посвящена обсуждению прогресса в реализации программы и разработке дальнейших планов действий по сохранению снежного барса.

В этих документах довольно четко сформулированы потребности сохранения снежного барса, а также обозначены потребности следовать устойчивым путем развития с целью предотвращения катастрофической деградации горных экосистем, приводящей к негативным последствиям как для людей, так и для природы.

На территории национального парка за 2023 год зарегистрировано около 20 особей снежного барса.