Концепцию по водным ресурсам приняли в правительстве

Правительство
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Проект Концепции развития системы управления водными ресурсами на 2024-2030 годы принят на заседании правительства Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-Министр подчеркнул, что рациональное использование воды является одной из важнейших задач, поэтому представленная Концепция станет основным программным документом в этом направлении.

– Ее реализация позволит наладить четкую систему мониторинга и прогноза водных ресурсов, необходимую в рамках обеспечения водной безопасности. Важным направлением Концепции является строительство и реконструкция водохозяйственной инфраструктуры. Долгие годы ее содержанию не уделялось должного внимания, — сказал Алихан Смаилов.

В качестве примера он озвучил, что у главной водной артерии центрального Казахстана и столицы – канала имени К.Сатпаева – эффективность работы насосных станций составляет всего 30%. Большой Алматинский канал не ремонтировался в течение 40 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Кроме того, в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях большая часть магистральных и межхозяйственных каналов находится в изношенном состоянии – в результате потери воды составляют 40%.

По словам главы правительства, еще одним важным направлением Концепции является стимулирование водосбережения.

– При нехватке воды и росте ее потребления в первую очередь важно снижать потери и обеспечивать бережное использование. Сейчас мы субсидируем стоимость подачи воды фермерам. Также возмещаем 50% затрат на приобретение водосберегающих технологий. В этом году эту планку планируется поднять до 80%, — подчеркнул Алихан Смаилов.

Вместе с тем он указал, что темпы внедрения водосберегающих систем в стране остаются низкими. Так, капельное орошение используется всего на 84 тыс. га из планируемых 312 тыс.

– Учитывая дороговизну технологий для большинства аграриев, следует организовать их собственное производство. Такие проекты уже обсуждаются. Важно их реализовать, — отметил премьер-министр.

В целом глава правительства обозначил необходимость наладить систему научных исследований в области использования водных ресурсов. В частности, рассмотреть варианты территориального перераспределения ресурсов реки Иртыш.

Еще одним блоком является решение вопросов трансграничного водопользования. Алихан Смаилов подчеркнул, что в рамках разработки таких соглашений с соседними государствами нужно уделить особое внимание формированию пакета весомых аргументов для усиления переговорных процессов.

Алихан Смаилов поручил акиматам регионов в месячный срок принять дорожные карты по восстановлению и оцифровке коммунальных и частных оросительных систем, а также провести многофакторное обследование коммунальных гидротехнических сооружений.

Глава правительства также отметил, что для эффективной реализации Концепции предусмотрено принятие Комплексного плана развития водной отрасли.

– Он дополнит Концепцию четким перечнем объектов водной инфраструктуры, запланированных к модернизации и строительству. Министерству водных ресурсов в двухнедельный срок обеспечить внесение проекта Комплексного плана в аппарат правительства, — подчеркнул Алихан Смаилов.

В заключение премьер-министр поручил в месячный срок внести конкретные предложения по организации отечественного производства водосберегающего оборудования.

#Правительство #вода #концепция #водные ресурсы

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