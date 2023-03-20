Рамадан - 2023: верховный муфтий Казахстана призвал предпринимателей снизить цены на продукты

Бизнесменов и предпринимателей попросили делать по возможности в священный месяц скидки и облегчения для населения.

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Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы обратился к предпринимателям с призывом о снижении цен на социально значимые товары и продукты питания до 10% в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан, передает Kazpravda.kz.

«Наурызбай кажы Таганулы призвал предпринимателей и руководителей торговых центров учитывать условия жизни нашего народа и максимально снизить цены на социально значимые товары и продукты питания до 10% в честь священного месяца. Я призываю предпринимателей поддержать данное обращение верховного муфтия», - сказал наиб муфтий Кенжали Хаджи Коныратбайулы на площадке Региональной службы коммуникаций.

Совершать благие деяния, в частности, делать по возможности в этот месяц скидки и облегчения для населения призвал наиб-имам Центральной мечети.

Спикеры настоятельно рекомендовали отказаться от спиртных напитков и не продавать их в магазинах в Рамадан, а проводить поминальные трапезы, семейные мероприятия во время ифтаров.

Напомним, в этом году священный месяц Рамадан совпал с праздником Наурыз и начнется 23 марта.