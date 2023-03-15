Рамадан - 2023: размер фитр-садака определили в ДУМК

Как пояснил верховный муфтий Казахстана, сумма фитр-садака рассчитывалась по средней цене 2 кг муки по стране.

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На заседании президиума Духовного управления мусульман Казахстана определили размер фитр-садака в этом году. Об этом на пресс-конференции с участием представителей СМИ по случаю священного месяца Рамадана сообщил верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, передает Kazpravda.kz.

«В этом году размер фитр-садака установлен в размере 535 тенге. Сумма фитр-садака рассчитывалась по средней цене 2 кг муки по стране. А цена на муку определялась на основании информации, предоставленной городскими и районными отделениями ДУМК», - пояснил Наурызбай кажы Таганулы.

Он отметил, что раздать фитр-садака можно ценой фиников и изюма.

«Мы приняли совместное решение после консультации с муфтиями стран Центральной Азии, учеными, ответственными за сферу фетвы, а также с учетом результатов научных исследований, что в этом году месяц Рамадан начнется 23 марта, а священная ночь Предопределения (Кадр тун) ожидается с 17 на 18 апреля. Праздник Ораза Айт будет 21 апреля», – сообщил Наурызбай кажы Таганулы.