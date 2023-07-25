Содержать автомобиль в Казахстане становится дороже

Транспорт
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Услуги по техобслуживанию и ремонту авто составили 83 млрд тенге за полугодие, против 59 млрд годом ранее.

Фото: Kazpravda.kz

По итогам июня этого года эксплуатация личных авто в Казахстане подорожала на 15,7% за год. Цены выросли на всё: бензин, техобслуживание, мойку и запчасти, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

По данным аналитиков, по итогам первого полугодия объём услуг по техобслуживанию и ремонту автомобилей в стране составил 83,1 млрд тенге, что на 40,7% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

В региональном разрезе 39,6% всех услуг пришлось на Алматы: 32,9 млрд тенге – на 56,5% больше в деньгах, чем в первом полугодии прошлого года.

Согласно исследованию, в пятёрке регионов-лидеров также оказались Астана, Атырауская, Карагандинская и Восточно-Казахстанская области.

Меньше всего услуг в секторе оказали в Улытауской, Кызылординской и Жетысуской областях.

По итогам июня эксплуатация личных авто подорожала на 15,7% за год. В том числе запчасти и принадлежности, а также горюче-смазочные материалы (ГСМ) выросли в цене на 15,9% за год, техническое обслуживание и ремонт — на 14,6%.

Как отмечают эксперты, из запчастей – шины для легковых автомобилей подорожали в среднем на 18,2% за год, масляные фильтры – на 13,4%.

Из ГСМ бензин вырос в цене на 12% за год, дизельное топливо – на 36,1%, моторное масло – на 22,9%.

Среди услуг в секторе технический осмотр подорожал на 8,9%, услуги шиномонтажа — на 12,4%, мойка машин — на 22,2%.

#цены #ремонт #авто #ГСМ #рост #запчасти

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