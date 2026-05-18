В строю – офицеры запаса

Особую атмосферу событию придало участие ветерана Вооруженных сил, воина-­интернационалиста, генерал-майо­ра в отставке Алимжана Ерниязова. Его присутствие стало напоминанием о преемственности поколений, воинских традициях и верности офицерскому долгу.

В течение месяца офицеры запаса проходили интенсивную подготовку под руководством представителей управления командующего войсками РгК «Юг» и офицеров воинских час­тей. Основной задачей курса стало практическое введение лиц, находившихся в резерве, в строй и повышение уровня их профессиональной подготовки.

В этом году ряды Регионального командования «Юг» пополнили 109 офицеров запаса, которым предстоит два года службы в Вооруженных силах. Подготовка проходила в полевых условиях, где участники сборов осваивали основы тактики, огневой и технической подготовки, связь, разведку, инженерное дело, а также управление воен­ной техникой. Значительная часть обучения была посвящена практическим занятиям, позволившим закрепить полученные навыки в условиях, максимально приближенных к реальным.

По словам представителей администрации сборов – подполковника Армана Айт­баева из войсковой части 35748 и майора Ахата Даулетова из войсковой части 85395, основной упор делался на комплексную подготовку молодых офицеров.

– Наша задача заключалась в том, чтобы помочь офицерам обновить знания, полученные на военных кафедрах, и подготовить их к дальнейшей службе в войсках, – пояснили офицеры.

Для многих участников сборов служба стала исполнением давней мечты. Некоторые из них когда-то планировали поступать в военные вузы, однако выбрали путь через военные кафедры граж­данских университетов.

– Для меня призыв в армию в качестве офицера стал желанным событием, – рассказывает лейтенант Санжар Турдалиев, направленный для дальнейшей службы в войсковую часть 63563. – Курс «Айбын» позволил получить серьезную практическую подготовку и укрепить навыки. Кроме того, для меня большая честь продолжить семейную военную традицию и пойти по стопам прадеда-фронтовика, Героя Советского Союза Рахимжана Тохатаева.

Своими впечатлениями поделился и лейтенант Ерболат Омербек – выпускник Карагандинского технического университета.

– Военная служба поможет мне получить дополнительный опыт и в гражданской профессии, связанной с логистикой и транс­портом, – говорит молодой офицер. – На военной кафедре я изучал вопросы экс­плуатации боевых машин. В войсковой части 28349 назначен начальником автомобильной и бронетанковой техники. За два года службы хочу набраться как профессионального, так и жизненного опыта.

Полученные сертификаты стали для офицеров лишь первым этапом большого пути. Им предстоит продолжить обучение уже по узкой специализации непосредственно в воинских частях, где после завершения полного цикла подготовки они приступят к исполнению своих служебных обязанностей.