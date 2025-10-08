Сотрудники КНБ разбираются в причинах трагедии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

7 октября текущего года в Департаменте Пограничной службы КНБ по Мангистауской области произошел несчастный случай, погиб военнослужащий срочной службы, сообщает Kazpravda.kz

По предварительной информации, причиной трагедии послужило несоблюдение мер безопасности при технических работах. В полиции возбуждено уголовное дело, дополнительно проводится служебное расследование.

Пограничная служба КНБ выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, 5 октября в отделении медицинского обеспечения департамента по Алматинской области скончался рядовой пограничной службы КНБ. Согласно предварительному заключению медицинских работников, причиной смерти является менингококцемия.