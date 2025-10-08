Солдат-срочник погиб в Мангистауской области
Сотрудники КНБ разбираются в причинах трагедии
7 октября текущего года в Департаменте Пограничной службы КНБ по Мангистауской области произошел несчастный случай, погиб военнослужащий срочной службы, сообщает Kazpravda.kz
По предварительной информации, причиной трагедии послужило несоблюдение мер безопасности при технических работах. В полиции возбуждено уголовное дело, дополнительно проводится служебное расследование.
Пограничная служба КНБ выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
Напомним, 5 октября в отделении медицинского обеспечения департамента по Алматинской области скончался рядовой пограничной службы КНБ. Согласно предварительному заключению медицинских работников, причиной смерти является менингококцемия.