Солнечный Алматы: синтез традиций и современности

Наурыз
4
Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Ежегодно главные праздничные мероприятия разворачиваются на нескольких знаковых площадках мегаполиса: в парке «Кок-Тобе», на площади Абая, пешеходной улице Панфилова, «Арбате» и площади «Астана».

фото Юрия Беккера

Сегодня праздник стартует в 9.30 утра: около 5 000 человек – известные солисты, артисты Государственной хоровой капеллы им. Б. Байкадамова, студенты музыкальных учебных заведений и жители города – соберутся вдоль проспекта Абая, чтобы исполнить легендарные песни «Көзімнің қарасы», «Желсіз түнде жарық ай» и «Айттым сәлем, Қаламқас». Масштабное хоровое исполнение произведений Абая Кунанбаева приурочено к 180-летию великого поэта.

На площади Абая перед Дворцом Республики раскинулся аул из красочных юрт, каж­дая их которых имеет свое оформ­ление и название. Так, в юрте «Рухани мұра» представлены реплики инструментов, на которых играли Абай, Жамбыл и Дина Нурпеисова. В юрте «Алматыға саяхат» гости фотографируются на фоне панорам города и его достопримечательностей в виртуальном формате. Есть юрта-трансформер «Инновациялық киіз үй» мастера Марата Бексултанова, которая собирается всего за 20 минут. А вечерами на площади Абая проходят концерты с участием известных исполнителей.

Пешеходная улица Панфилова традиционно становится еще одной точкой притяжения горожан и гостей Алматы. В эти дни она превратилась в пространство современных технологий и культурных погружений. Гостей встречает эффектная арка с LED-экранами, а виртуальный аватар по имени Галымжан рассказывает о Наурыз мейрамы. Восторг детей и взрослых вызвали гуляющие в национальной одежде роботы, являющие собой олицетворение традиций и инженерной мысли. Приятно удивил кинетический туннель, где национальные узоры оживают, повторяя движения гостей. Атмосферу креативности дополняют «космическая юрта», арт-инсталляции из переработанных материалов и шатер робототехники с разработками казахстанских инженеров. Эта площадка будет работать два дня.

Здесь же проходили городские соревнования по тогызкумалаку среди школьников. Как отметил главный судья турнира Турлыбек Рахымбайулы, команды старшеклассников представляют все районы Алматы, и это говорит о том, что интеллектуальная игра с каждым годом становится все более популярной среди молодежи.

Главная концертная сцена разместилась на площади «Астана», а сама программа получила название «Алматы – в объятиях Наурыза». Ее участниками стали легендарный ансамбль «Дос-Мұқасан», Майра Мухамедқызы, Жанар Айжанова, группа «КешYou» и другие артисты. В вечернее время на площади «Астана» на протяжении двух дней проходит фестиваль Juldyzdy Almaty с участием популярных звезд казахстанской эстрады.

Чуть поодаль от концертной площадки расположился Город ремесленников: здесь представлены лучшие образцы декоративно-прикладного искусства. Большой интерес вызывают работы резчиков по дереву, ювелиров, кожевенников и мастеров войлочного искусства. В каждой юрте проходят мастер-классы, где посетители пробуют ткать, лепить глиняную посуду, создавать орнаментированные украшения и даже делать национальные музыкальные инструменты.

Также в Алматы состоится ряд тематических мероприятий, отражающих идеологию и суть каждого дня в календаре Наурызнама. В программе – субботники, благотворительные акции, представления, игры.

#Наурыз #Алматы #празднования #Наурызнама

Популярное

Все
Так звучит дружба
Фактор, влияющий на цепочку производства и потребления
Базовый элемент системы национальной безопасности
Ловчую птицу по клюву узнают
В центре внимания – общественная этика
Будьте бдительны!
Сохранять ключевые ценности
В гармонии с природой
Под одним шаныраком
Давай, малыш, вперед!
Все мы были детьми
Будь счастлива, подруга!
Рабочим – льготное жилье
О воде без «воды»
Строительство нового завода стоимостью $1,35 млрд стартовало в РК
Приключения бриллиантового чемоданчика
Всемирный банк: привлекать финансирование по международным стандартам
Теннисисты-любители внесли свою лепту в благотворительность
Укрепляя продовольственную безопасность
Ставка на элитные семена и удобрения
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Исповедь защитника истины
Узами родства связаны с Великой степью
Насилие недопустимо
Экзоскелет разработали алматинские инженеры
Ответы на запросы общества
Инновации в защите от пожаров
В Астане появится новый спортивный объект
Когда язык во всем опора
Президент поручил построить международную дорогу из Астаны через Аркалык и Торгай
В Астане открылась Неделя интерактивных экскурсий «Наурыз. Таным. Тарих»
Почему отличники попали в разряд двоечников
«Воздушных замков мы уже насмотрелись. Спрос будет жесткий»: Токаев – о создании наукоградов
Нейросети плохо распознают казахскую культуру – Токаев
И новенький айфон в придачу
Токаев – о популяризации казахстанского футбола: «Без приватизации дело не сдвинется»
Почивать на лаврах нельзя
Участие Токаева в IV заседании Национального курултая – самое главное
Возврат к историческому времени
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть

Читайте также

Необычную экоюрту установили в Астане в честь Наурыз мейрамы
Как избежать пищевых отравлений в праздничные дни
Поезд Jibek Joly отправился в праздничный тур
Ынтымақ күні: День солидарности и единства в многонациональ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]