Солнечный Алматы: синтез традиций и современности

фото Юрия Беккера

Сегодня праздник стартует в 9.30 утра: около 5 000 человек – известные солисты, артисты Государственной хоровой капеллы им. Б. Байкадамова, студенты музыкальных учебных заведений и жители города – соберутся вдоль проспекта Абая, чтобы исполнить легендарные песни «Көзімнің қарасы», «Желсіз түнде жарық ай» и «Айттым сәлем, Қаламқас». Масштабное хоровое исполнение произведений Абая Кунанбаева приурочено к 180-летию великого поэта.

На площади Абая перед Дворцом Республики раскинулся аул из красочных юрт, каж­дая их которых имеет свое оформ­ление и название. Так, в юрте «Рухани мұра» представлены реплики инструментов, на которых играли Абай, Жамбыл и Дина Нурпеисова. В юрте «Алматыға саяхат» гости фотографируются на фоне панорам города и его достопримечательностей в виртуальном формате. Есть юрта-трансформер «Инновациялық киіз үй» мастера Марата Бексултанова, которая собирается всего за 20 минут. А вечерами на площади Абая проходят концерты с участием известных исполнителей.

Пешеходная улица Панфилова традиционно становится еще одной точкой притяжения горожан и гостей Алматы. В эти дни она превратилась в пространство современных технологий и культурных погружений. Гостей встречает эффектная арка с LED-экранами, а виртуальный аватар по имени Галымжан рассказывает о Наурыз мейрамы. Восторг детей и взрослых вызвали гуляющие в национальной одежде роботы, являющие собой олицетворение традиций и инженерной мысли. Приятно удивил кинетический туннель, где национальные узоры оживают, повторяя движения гостей. Атмосферу креативности дополняют «космическая юрта», арт-инсталляции из переработанных материалов и шатер робототехники с разработками казахстанских инженеров. Эта площадка будет работать два дня.

Здесь же проходили городские соревнования по тогызкумалаку среди школьников. Как отметил главный судья турнира Турлыбек Рахымбайулы, команды старшеклассников представляют все районы Алматы, и это говорит о том, что интеллектуальная игра с каждым годом становится все более популярной среди молодежи.

Главная концертная сцена разместилась на площади «Астана», а сама программа получила название «Алматы – в объятиях Наурыза». Ее участниками стали легендарный ансамбль «Дос-Мұқасан», Майра Мухамедқызы, Жанар Айжанова, группа «КешYou» и другие артисты. В вечернее время на площади «Астана» на протяжении двух дней проходит фестиваль Juldyzdy Almaty с участием популярных звезд казахстанской эстрады.

Чуть поодаль от концертной площадки расположился Город ремесленников: здесь представлены лучшие образцы декоративно-прикладного искусства. Большой интерес вызывают работы резчиков по дереву, ювелиров, кожевенников и мастеров войлочного искусства. В каждой юрте проходят мастер-классы, где посетители пробуют ткать, лепить глиняную посуду, создавать орнаментированные украшения и даже делать национальные музыкальные инструменты.

Также в Алматы состоится ряд тематических мероприятий, отражающих идеологию и суть каждого дня в календаре Наурызнама. В программе – субботники, благотворительные акции, представления, игры.