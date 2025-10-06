Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Минувшей ночью жители Жамбылской области ощутили довольно чувствительные подземные толчки, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По данным пресс-службы акима области, сетью сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС РК 6 октября в 01:29 часов зарегистрировано землетрясение.

Толчки ощущались в ряде населенных пунктов Жамбылской области.

- Эпицентр находился на территории Кыргызстана в 465 км к юго-западу от города Алматы. Сила подземных толчков в регионе равнялась 2-4 баллам. По результатам исследования на данный момент сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - проинформировал начальник ДЧС области Арман Токанов.

В настоящее время на базе командного центра департамента по ЧС области развернут оперативный штаб. Вместе с тем продолжаются мониторинг и обследование территории на предмет разрушений и возможных жертв.

Открыты горячие линии. В командный центр МЧС РК можно дозвониться по номеру: 8 (7172) 70 41 18, а в департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, набрав 8 (7262) 51 35 75.

Ситуация находится на контроле акима области Ербола Карашукеева. Местные власти призывают жителей региона сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.