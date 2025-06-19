Форум в Астане стал масштабной площадкой для открытого диалога между бизнесом, государственными органами и образовательными организациями по вопросам подготовки квалифицированных кадров. Он объединил более 60 предпринимателей, представителей 20 колледжей, профильных государственных структур и экспертов в сфере образования.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Центральной темой стало укрепление престижа рабочих специальностей, развитие дуального обучения и формирование устойчивых механизмов сотрудничества между бизнесом и учебными заведениями.

Участники подчеркнули, что связь между информационными технологиями и рабочими профессиями становится все более тесной. К примеру, производственные линии, строительные объекты и мастерские часто оснащаются «умными» станками, числовым программным управлением, датчиками, системами мониторинга. Это требует навыков работы с цифровыми интерфейсами, использования специализированного программного обеспечения.

По итогам форума были озвучены конкретные направления дальнейшей деятельности, призванные усилить системность подхода к подготовке рабочих кадров.