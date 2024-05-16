Состоялся торговый форум

Экономика, Общество
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Николай Жоров

Казахстан предлагает на экспорт свыше трех тысяч видов товаров

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В Алматы состоялся 13-й Центрально-Азиатский торговый форум (ЦАТФ) по модной в последнее время формуле С5+1 на тему «Торговая интеграция: выход на глобальный уровень».

По традиции на форуме обсуждаются текущая экономическая ситуации и меры, способствующие развитию торгового партнерства в регионе с учетом мировых тенденций. Организатором мероприятия выступило Агентство США по международному развитию (USAID).

В ходе пленарных заседаний форума его участники, а это более 300 представителей бизнеса и государственных структур из стран Азии, Европы и Северной Америки, имели возможность ознакомиться с возможностями развития торговли в Центральной Азии, наметить пути расширения делового взаимодействия.

Особое место в ходе форума было уделено современным трендам развития экспортно-импортных операций, внедрению цифровизации, новым транспортно-логистическим маршрутам и гармонизации процедур торгового регулирования по стандартам ВТО.

Как отмечалось спикерами, за последние два десятилетия страны Центральной Азии добились значительного прогресса и демонстрируют хороший потенциал роста. Так, валовой внут­ренний продукт (ВВП) региона в год увеличивался в среднем на 6,2% в реальном выражении.

С 2000 года внешнеторговый оборот вырос в семь раз. В ­2022-м совокупный импорт и экспорт государств Центральной Азии составил почти 190 млрд долларов. Так, только Казахстан предлагает на экспорт свыше 3 тыс. видов товаров, которые могут достойно его представлять на мировом рынке.

– Центральная Азия не имеет выхода к морю, поэтому регио­нальная торговля играет большую роль, поскольку является одним из основных факторов экономического развития любой страны, создает новые рабочие места, – отметил, выступая на форуме, вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев. – Задача перед нами стоит большая, ценовым параметрам роста объемов товарооборота уделяется большое внимание всеми странами.

В работе форума приняли участие представители Международной финансовой корпорации (IFC), ассоциации «Транскас­пийский международный транспортный маршрут», Организации экономического сотрудничества и развития, QazTrade, KTZ Express, TRACECA и Европейской экономической комиссии ООН.

Для привлечения еще большего числа инвесторов и предпринимателей в программу форума в этом году включили проведение торговой выставки, на которой были представлены 40 компаний из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турк­менистана и Узбекистана.

#Алматы #торговля #форум #USAID #ЦАТФ

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