Сотрудник одной из компаний сотовой связи похищал деньги со счетов казахстанцев

Общество
5878
Лаура Тусупбекова
Фото aktau-business.com
Полиция Астаны задержана бывшего сотрудника одной из компаний сотовой связи, который похищал деньги со счетов абонентов. Сумма ущерба составила 3 миллиона тенге, передает Kazpravda.kz.   

В пресс-службе департамента полиции Астаны сообщили, что в период с начала 2017 года по январь 2019 года в компанию сотовой связи поступали жалобы абонентов о том, что с их баланса исчезали различные суммы денег (от 10 000 тенге до 50 000 тенге).

Позднее, в ходе следственно-оперативных действий, сотрудниками криминальной полиции Астаны был задержан 28-летний бывший сотрудник компании сотовой связи, у которого в ходе обыска были изъяты вещественные доказательства.

"В ходе расследования установлено, что подозреваемый, используя методы социальной инженерии, получал доступ к счетам абонентов. Затем на короткий период отключал их и в это время похищал денежные средства. Деньги перегонялись по длинной цепочке через многочисленные однодневные абонентские номера и банковские карточки подставных лиц. Общий ущерб составил 3 000 000 тенге", – говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный водворен в изолятор временного содержания, проводится расследование по ст. 188 ч. 3 УК РК (кража, совершенная в крупном размере).

Популярное

Все
Проверки на дорогах
Кукольный аншлаг
Встречаем «Красную Жизель»
Разговор начистоту
Полное погружение
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Сколько этносов проживает в Казахстане
Подвиг снайпера Курбатовой
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Руслан Степанов завоевал бронзу на Всемирных боевых играх в Саудовской Аравии
Загадка без готового ответа
Нуршат Аманкосов стал чемпионом мира по универсальному бою
Общайтесь и не стесняйтесь!
Полсотни памятников средневековья обнаружили в Северо-Казахстанской области
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Сотни человек эвакуировали в испанской Валенсии
Крематорий: удобрение вместо яда
Контроль за соцсетями ужесточат в Южной Корее
Оторвал пацанов от улицы
Скот стоимостью более 65 млн тенге вернули хозяину актюбинские полицейские
Касым-Жомарт Токаев лично проводил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Астаны
Село, мы ищем таланты!
Люди хотят знать правила игры
Антикор Казахстана и Госдеп США обсудили вопросы возврата активов
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Детективы вне закона
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Когда смогут улететь казахстанцы из Израиля
Один день из жизни страны
В Казахстане посчитали население
Приказ выше кодекса?
«Плохиш» казахского кино

Читайте также

Полное погружение
Кукольный аншлаг
Проверки на дорогах
Рекламу о новом финпроекте от имени президента распространя…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]