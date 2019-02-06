Сотрудник одной из компаний сотовой связи похищал деньги со счетов казахстанцев

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Полиция Астаны задержана бывшего сотрудника одной из компаний сотовой связи, который похищал деньги со счетов абонентов. Сумма ущерба составила 3 миллиона тенге, передает Kazpravda.kz
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В пресс-службе департамента полиции Астаны сообщили, что в период с начала 2017 года по январь 2019 года в компанию сотовой связи поступали жалобы абонентов о том, что с их баланса исчезали различные суммы денег (от 10 000 тенге до 50 000 тенге).
Позднее, в ходе следственно-оперативных действий, сотрудниками криминальной полиции Астаны был задержан 28-летний бывший сотрудник компании сотовой связи, у которого в ходе обыска были изъяты вещественные доказательства.
"В ходе расследования установлено, что подозреваемый, используя методы социальной инженерии, получал доступ к счетам абонентов. Затем на короткий период отключал их и в это время похищал денежные средства. Деньги перегонялись по длинной цепочке через многочисленные однодневные абонентские номера и банковские карточки подставных лиц. Общий ущерб составил 3 000 000 тенге", – говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанный водворен в изолятор временного содержания, проводится расследование по ст. 188 ч. 3 УК РК (кража, совершенная в крупном размере).