Автоматизированная система раннего оповещения (АСРО) не сработала и не обеспечила своевременное информирование населения

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Несрабатывание системы раннего оповещения при землетрясении привело к уголовной ответственности виновных граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Алматы.

23 января 2024 года на территории города произошло землетрясение. При этом закупленная ранее автоматизированная система раннего оповещения (АСРО) не сработала и не обеспечила своевременное информирование населения.

Сотрудниками алматинской прокуратуры проведена проверка законности приобретения указанной системы в деятельности ДЧС, в результате которой были выявлены признаки хищения бюджетных средств, в связи с чем начато досудебное расследование.

Следствие установило, что генеральный директор ТОО TNS-INTEC, действуя из корыстных побуждений, организовал поставку некачественного оборудования и фиктивное оформление актов выполненных работ, похитив бюджетные средства в особо крупном размере.

В Военном суде Алматинского гарнизона по данному уголовному делу вынесли приговор.

К уголовной ответственности привлекли трех заместителей начальника ДЧС Алматы, проявивших халатность при приемке оборудования, а также представителей авторского и технического надзора, не обеспечившие должный контроль.

«Суд признал всех подсудимых виновными и назначил наказание в виде лишения свободы с запретом занимать определённые должности в государственных и квазигосударственных органах», – сказано в информации.

Напомним, эпицентр землетрясения тогда располагался в 264 км на юго-восток от Алма­ты, в Кыргызстане на границе с Китаем, на глубине 65 км. Сетью сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейс­мологических наблюдений и исследований» МЧС РК 23 января 2024 года в 00 час 09 мин 02 сек алматинского времени зафиксированы толчки ощутимостью в Алматы до пяти баллов, в Шымкенте – до двух баллов, Жамбылской облас­ти – двух-трех и Жетысу – четырех баллов.

Кроме того, представители ДЧС ответили в ходе брифинга на вопросы алматинцев о ночном происшествии. Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев отметил, что при оперативной рассылке SMS-сообщений, как показала практика, данные поступают до жителей очень поздно.