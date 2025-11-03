Сотрудников ДЧС осудили за халатность во время землетрясения в Алматы

63
Дана Аменова
специальный корреспондент

Автоматизированная система раннего оповещения (АСРО) не сработала и не обеспечила своевременное информирование населения

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Несрабатывание системы раннего оповещения при землетрясении привело к уголовной ответственности виновных граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Алматы.

23 января 2024 года на территории города произошло землетрясение. При этом закупленная ранее автоматизированная система раннего оповещения (АСРО) не сработала и не обеспечила своевременное информирование населения.

Сотрудниками алматинской прокуратуры проведена проверка законности приобретения указанной системы в деятельности ДЧС, в результате которой были выявлены признаки хищения бюджетных средств, в связи с чем начато досудебное расследование.

Следствие установило, что генеральный директор ТОО TNS-INTEC, действуя из корыстных побуждений, организовал поставку некачественного оборудования и фиктивное оформление актов выполненных работ, похитив бюджетные средства в особо крупном размере.

В Военном суде Алматинского гарнизона по данному уголовному делу вынесли приговор.

К уголовной ответственности привлекли трех заместителей начальника ДЧС Алматы, проявивших халатность при приемке оборудования, а также представителей авторского и технического надзора, не обеспечившие должный контроль.

«Суд признал всех подсудимых виновными и назначил наказание в виде лишения свободы с запретом занимать определённые должности в государственных и квазигосударственных органах», – сказано в информации.

Напомним, эпицентр землетрясения тогда располагался в 264 км на юго-восток от Алма­ты, в Кыргызстане на границе с Китаем, на глубине 65 км. Сетью сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейс­мологических наблюдений и исследований» МЧС РК 23 января 2024 года в 00 час 09 мин 02 сек алматинского времени зафиксированы толчки ощутимостью в Алматы до пяти баллов, в Шымкенте – до двух баллов, Жамбылской облас­ти – двух-трех и Жетысу – четырех баллов.

Кроме того, представители ДЧС ответили в ходе брифинга на вопросы алматинцев о ночном происшествии. Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев отметил, что при оперативной рассылке SMS-сообщений, как показала практика, данные поступают до жителей очень поздно.

 

#суд #землетрясение #Алматы #ДЧС #прокуратура

Популярное

Все
Хореографическая поэма «Нургиса» прошла с аншлагом в Астане
Костанайская модель представит Казахстан на конкурсе Miss Universe в Таиланде
Исполнение поручений Президента: 1,4 млрд тенге выделено на реконструкцию защитной дамбы в СКО
Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Сербию
Возле пирамид Гизы открылся Большой Египетский музей
Итоги республиканской акции «Народный юрист» подвели в Казахстане
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
52 млрд тенге направили на развитие дорожной инфраструктуры в области Жетiсу
Сотрудников ДЧС осудили за халатность во время землетрясения в Алматы
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане
Первую базовую станцию 5G запустили в городе Алатау
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
50 человек зачислили в Президентский молодежный кадровый резерв
Премьеру хореографических миниатюр представили в «Астана Балет»
Абзал Нукенов освобожден от должности в АП
Республиканский диктант по финансовой безопасности прошел в Астане
Жителям 9 сел Павлодарской области возвратили пастбища
Столичные школьники представили проект по железнодорожной безопасности
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Казахстан стал победителем регбийного турнира в Омане
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Завершена реконструкция республиканской трассы Талдыкорган – Калбатау – Оскемен
Касым-Жомарт Токаев поговорил с Владимиром Путиным
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Итоги республиканской акции «Народный юрист» подвели в Каза…
Дом должен быть местом, где тебя любят и понимают
Актера наградили за спасение
Дети требуют внимания

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]