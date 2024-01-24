Не надо паники!

Общество
9
Николай Жоров, Асет Сыздыков, Дина Боранбаева, Елена Ульянкина

Число пострадавших во время землетрясения в Алматы возросло до 67 человек.

фото Юрия Беккера

Первые минуты 23 января надолго запомнятся жителям Казахстана, почувствовавшим удар земной стихии в ряде областей и городов страны – от южных рубежей и до самой столицы.

Как выяснилось позднее, эпицентр землетрясения располагался в 264 км на юго-восток от Алма­ты, в Кыргызстане на границе с Китаем, на глубине 65 км. Сетью сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейс­мологических наблюдений и исследований» МЧС РК 23 января 2024 года в 00 час 09 мин 02 сек алматинского времени зафиксированы толчки ощутимостью в Алматы до пяти баллов, в Шымкенте – до двух баллов, Жамбылской облас­ти – двух-трех и Жетысу – четырех баллов.

По предварительным данным, разрушений зданий и сооружений нет. Однако больше 60 человек обратились за медицинской помощью. Среди них – 55 взрослых и 12 детей, один из взрослых пациентов находится в реанимации. Это произошло в основном из-за паники, несогласованности действий.

Толчки природной стихии в Алматы ощущались до утра. Люди в панике ринулись вон из квартир, на ходу одевая одежду. На магистральных улицах города возникли автомобильные пробки. Через несколько минут после первых толчков появились и очереди на автозаправочных станциях. Многие направились в окрестные села или на дачи. Большинство же просто выходили на улицы, отмечая, что, к сожалению, в Алматы далеко не все жилые комплексы имеют поблизости открытые и безопасные пространства.

Акимат Алматы проинформировал горожан о том, что в каждом районе работают точки сбора населения при ЧС. Зачастую это организации образования, соответствующие самым строгим строительным нормам и правилам: школы, детсады, колледжи, вузы.

Все данные о пунктах размещены на платформе 2ГИС Алматы. При вводе в поисковике приложения «пункт приема пострадавшего населения» на карте отобразятся имеющиеся точки сбора для жителей. Такая информация имеется и на официальных сайтах городского ДЧС и районных акиматов.

О сложившейся ситуации в городе представители департамента по чрезвычайным ситуациям сообщили на состоявшемся вчера утром брифинге. Спасатели акцентировали внимание на том, что необходимо доверять официальным источникам информации, не паниковать и не распространять ложные сведения.

К слову, в сетях почти сразу посыпались сообщения от ни за что не отвечающих информационных «акынов», которые только и делали что разгоняли панику. В частности, проскользнула информация о том, что якобы рухнуло перекрытие в общежитии КазНУ им. аль Фараби, благо через несколько минут этот фейк был опровергнут.

Учитывая беспокойную ночь, когда многие люди не сомкнули глаз, управление образования мегаполиса сделало заявление: «В связи с тем, что во всех школах, колледжах города всю ночь работали пункты приема населения, 23 января 2024 года занятия первой смены в школах и колледжах отменяются. Детские сады будут работать в штатном режиме, посещение детского сада – по желанию родителей».

В распространенном заключении комиссии по оценке сейсмической ситуации население оповестили о том, что «в ближайшие дни на территории алматинского прогностического полигона с вероятностью 70% сильных землетрясений с магнитудой 5,6 и интенсивностью 7 баллов и более по сейсмической шкале MSK-64 не ожидается».

Человечество пока не готово адекватно реагировать на все вызовы стихийных бедствий, нет рычагов влияния на природные явления. Но при этом нам вполне по силам в корне пресекать бесхозяйственность, коррупцию и паникерство, которое не менее разрушительно, чем само проявление стихии. Нужны четкие алгоритмы действий, оперативная реакция госорганов, отвечающих за охрану общественного порядка.

Отметим, что люстры в высотных домах закачались и в далекой от эпицентра землетрясения столице.

В ДЧС Астаны, в частности, уточнили, что в ночь на 23 января в управление кризисных ситуаций поступило более 30 звонков. «Оперативно по адресам поступления заявлений и сообщений были направлены оперативно-спасательные подразделения, которые по прибытии на место провели визуальные осмотры зданий и сооружений и факты землетрясения не подтвердили. Пострадавшие не зарегистрированы», – говорилось в распространенном сообщении.

Как отмечают спасатели, землетрясения в Астане не было. Толчки – это последствия землетрясения в Алматы. Ученые также подтверждают: беспокоиться жителям главного города Казахстана не стоит. Астана расположена на устойчивой Туранской платформе, и землетрясений здесь быть не может.

Позже в МЧС сообщили, что помимо Алматы землетрясение ощущалось в Астане, Шымкенте, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях. Был развернут оперативный штаб, организована горячая линия.

По официальной информации департамента по ЧС области Жетысу, ощутимость толчков в Талдыкоргане составила 3,3 балла, а в городе Текели достигла 3,4 балла. О случившемся здесь незамедлительно известили все местные исполнительные органы, департамент полиции, Казселезащиту, прокуратуру и другие организации, сообщили в ДЧС, поднятом по тревоге. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Никаких перебоев с электро-, тепло- и водоснабжением в Талдыкоргане и округе не наблюдалось.

По рассказам жителей, толчки почувствовали также в Кербулакском, Ескельдинском и Каратальском районах. Часть людей, в основном жители многоэтажек, ожидая повторения тряски, покинули дома. Однако таковых было меньшинство. А подавляющее число жетысусцев провели эту неспокойную ночь в социальных сетях (связь и Интернет работали бесперебойно): делились ощущениями и сопереживали жителям Алматы.

Всю ночь на страницах соцсетей департамента по ЧС и различных городских и областных ведомств размещали официальную информацию о землетрясении, а также памятки с правилами поведения при подземных толчках и сборами «тревожных чемоданчиков». В ДЧС оперативно запустили телефон горячей линии: до 10 часов утра 23 января туда поступило девять обращений, а вот на номер 112 жители области позвонили 267 раз. Во всех случаях звучал один и тот же вопрос: ждать ли повторных толчков? Такое беспокойство у граждан вызвали многочисленные фейковые рассылки в мессенджерах. Специалисты еще раз призвали население доверять информации только из официальных источников.

Карагандинская область хоть и находится на равнине, но отголоски землетрясения дошли и до нее. Их сила, по информации сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований», составила два балла. Подземные толчки ощутили жители юго-востока Караганды. В высотках качались люстры и дрожали кровати.

Люди стали звонить в службу экстренного реагирования 112. Они спрашивали, что происходит, как действовать при землетрясении и ждать ли повторных толчков. Всего за ночь поступило 120 звонков от жителей Караганды, Темиртау и Балхаша.

Землетрясение особенно напугало жильцов 25-этажных домов в микрорайоне «Трилистник» – они самые высокие в Караганде. Видимо, поэтому в них больше, чем в других домах, ощущалась вибрация. Жильцы, увидев качающиеся люстры, стали выходить на улицу и звонить спасателям. К высоткам приехали сотрудники департамента по ЧС, пригнав с собой теплые «вахтовки». В них заходили и грелись эвакуированные взрослые и дети. Спустя несколько часов люди вернулись в свои квартиры. Никаких опасных последствий землетрясения в Карагандинском регионе нет.

#казахстан #землетрясение #ЧС #пострадавшие #Алматы #паника

Популярное

Все
Напал на школьницу
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Медсестры с автоматами
3D-мечты сбываются
Закончен процесс по громкому делу о стрельбе в баре, в результате которой погиб мужчина
Предотвратить негативные последствия
Что в имени твоем?
Готовность к совместным проектам
Из кухни – в музей
Трудное «лечение» ветеринарии
Особая миссия
За укрепление единства и согласия
Ориентация – север
Бизнесменом может быть даже школьник
Воспитательный аспект
Газовый злоумышленник
Когда потекут молочные реки?
Закон Республики Казахстан
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Казахстанская Коко Шанель
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Работать на земле дано не каждому
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Перспективы глобальны, как и проблемы
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавших рыбаков в Жамбылской области
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Проблемы общества – основа нормотворческой деятельности
Два человека погибли в ДТП на трассе области Абай
Первый турецкий космонавт отправится на МКС
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Папой Римским Франциском
Личные вещи Уинстона Черчилля выставили на торги в Нью-Йорке
Деньги для больших дел
Работа особого режима
Мастерица из Семея воплотила в жизнь проект по вязанию веселой азбуки
Угроза обвала сохраняется на шахте «Майкаинзолото»
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта

Читайте также

Газовый злоумышленник
Закончен процесс по громкому делу о стрельбе в баре, в резу…
3D-мечты сбываются
Медсестры с автоматами

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]