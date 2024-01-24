Не надо паники!

Первые минуты 23 января надолго запомнятся жителям Казахстана, почувствовавшим удар земной стихии в ряде областей и городов страны – от южных рубежей и до самой столицы.

Как выяснилось позднее, эпицентр землетрясения располагался в 264 км на юго-восток от Алма­ты, в Кыргызстане на границе с Китаем, на глубине 65 км. Сетью сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейс­мологических наблюдений и исследований» МЧС РК 23 января 2024 года в 00 час 09 мин 02 сек алматинского времени зафиксированы толчки ощутимостью в Алматы до пяти баллов, в Шымкенте – до двух баллов, Жамбылской облас­ти – двух-трех и Жетысу – четырех баллов.

По предварительным данным, разрушений зданий и сооружений нет. Однако больше 60 человек обратились за медицинской помощью. Среди них – 55 взрослых и 12 детей, один из взрослых пациентов находится в реанимации. Это произошло в основном из-за паники, несогласованности действий.

Толчки природной стихии в Алматы ощущались до утра. Люди в панике ринулись вон из квартир, на ходу одевая одежду. На магистральных улицах города возникли автомобильные пробки. Через несколько минут после первых толчков появились и очереди на автозаправочных станциях. Многие направились в окрестные села или на дачи. Большинство же просто выходили на улицы, отмечая, что, к сожалению, в Алматы далеко не все жилые комплексы имеют поблизости открытые и безопасные пространства.

Акимат Алматы проинформировал горожан о том, что в каждом районе работают точки сбора населения при ЧС. Зачастую это организации образования, соответствующие самым строгим строительным нормам и правилам: школы, детсады, колледжи, вузы.

Все данные о пунктах размещены на платформе 2ГИС Алматы. При вводе в поисковике приложения «пункт приема пострадавшего населения» на карте отобразятся имеющиеся точки сбора для жителей. Такая информация имеется и на официальных сайтах городского ДЧС и районных акиматов.

О сложившейся ситуации в городе представители департамента по чрезвычайным ситуациям сообщили на состоявшемся вчера утром брифинге. Спасатели акцентировали внимание на том, что необходимо доверять официальным источникам информации, не паниковать и не распространять ложные сведения.

К слову, в сетях почти сразу посыпались сообщения от ни за что не отвечающих информационных «акынов», которые только и делали что разгоняли панику. В частности, проскользнула информация о том, что якобы рухнуло перекрытие в общежитии КазНУ им. аль Фараби, благо через несколько минут этот фейк был опровергнут.

Учитывая беспокойную ночь, когда многие люди не сомкнули глаз, управление образования мегаполиса сделало заявление: «В связи с тем, что во всех школах, колледжах города всю ночь работали пункты приема населения, 23 января 2024 года занятия первой смены в школах и колледжах отменяются. Детские сады будут работать в штатном режиме, посещение детского сада – по желанию родителей».

В распространенном заключении комиссии по оценке сейсмической ситуации население оповестили о том, что «в ближайшие дни на территории алматинского прогностического полигона с вероятностью 70% сильных землетрясений с магнитудой 5,6 и интенсивностью 7 баллов и более по сейсмической шкале MSK-64 не ожидается».

Человечество пока не готово адекватно реагировать на все вызовы стихийных бедствий, нет рычагов влияния на природные явления. Но при этом нам вполне по силам в корне пресекать бесхозяйственность, коррупцию и паникерство, которое не менее разрушительно, чем само проявление стихии. Нужны четкие алгоритмы действий, оперативная реакция госорганов, отвечающих за охрану общественного порядка.

Отметим, что люстры в высотных домах закачались и в далекой от эпицентра землетрясения столице.

В ДЧС Астаны, в частности, уточнили, что в ночь на 23 января в управление кризисных ситуаций поступило более 30 звонков. «Оперативно по адресам поступления заявлений и сообщений были направлены оперативно-спасательные подразделения, которые по прибытии на место провели визуальные осмотры зданий и сооружений и факты землетрясения не подтвердили. Пострадавшие не зарегистрированы», – говорилось в распространенном сообщении.

Как отмечают спасатели, землетрясения в Астане не было. Толчки – это последствия землетрясения в Алматы. Ученые также подтверждают: беспокоиться жителям главного города Казахстана не стоит. Астана расположена на устойчивой Туранской платформе, и землетрясений здесь быть не может.

Позже в МЧС сообщили, что помимо Алматы землетрясение ощущалось в Астане, Шымкенте, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях. Был развернут оперативный штаб, организована горячая линия.

По официальной информации департамента по ЧС области Жетысу, ощутимость толчков в Талдыкоргане составила 3,3 балла, а в городе Текели достигла 3,4 балла. О случившемся здесь незамедлительно известили все местные исполнительные органы, департамент полиции, Казселезащиту, прокуратуру и другие организации, сообщили в ДЧС, поднятом по тревоге. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Никаких перебоев с электро-, тепло- и водоснабжением в Талдыкоргане и округе не наблюдалось.

По рассказам жителей, толчки почувствовали также в Кербулакском, Ескельдинском и Каратальском районах. Часть людей, в основном жители многоэтажек, ожидая повторения тряски, покинули дома. Однако таковых было меньшинство. А подавляющее число жетысусцев провели эту неспокойную ночь в социальных сетях (связь и Интернет работали бесперебойно): делились ощущениями и сопереживали жителям Алматы.

Всю ночь на страницах соцсетей департамента по ЧС и различных городских и областных ведомств размещали официальную информацию о землетрясении, а также памятки с правилами поведения при подземных толчках и сборами «тревожных чемоданчиков». В ДЧС оперативно запустили телефон горячей линии: до 10 часов утра 23 января туда поступило девять обращений, а вот на номер 112 жители области позвонили 267 раз. Во всех случаях звучал один и тот же вопрос: ждать ли повторных толчков? Такое беспокойство у граждан вызвали многочисленные фейковые рассылки в мессенджерах. Специалисты еще раз призвали население доверять информации только из официальных источников.

Карагандинская область хоть и находится на равнине, но отголоски землетрясения дошли и до нее. Их сила, по информации сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований», составила два балла. Подземные толчки ощутили жители юго-востока Караганды. В высотках качались люстры и дрожали кровати.

Люди стали звонить в службу экстренного реагирования 112. Они спрашивали, что происходит, как действовать при землетрясении и ждать ли повторных толчков. Всего за ночь поступило 120 звонков от жителей Караганды, Темиртау и Балхаша.

Землетрясение особенно напугало жильцов 25-этажных домов в микрорайоне «Трилистник» – они самые высокие в Караганде. Видимо, поэтому в них больше, чем в других домах, ощущалась вибрация. Жильцы, увидев качающиеся люстры, стали выходить на улицу и звонить спасателям. К высоткам приехали сотрудники департамента по ЧС, пригнав с собой теплые «вахтовки». В них заходили и грелись эвакуированные взрослые и дети. Спустя несколько часов люди вернулись в свои квартиры. Никаких опасных последствий землетрясения в Карагандинском регионе нет.