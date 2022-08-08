Полицейских арестовали в Шымкенте за незаконную регистрацию автомобилей

За последние 3 года в Казахстане незаконно зарегистрировано более двух тысяч транспортных средств, нанесенный ущерб государству составил свыше 10 млрд тенге. Об этом на брифинге в ведомстве сообщила представитель МВД Шугыла Турлыбек, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Шугыла Турлыбек рассказала, что к этому часу департамент собственной безопасности МВД расследует уголовные дела по незаконной постановке на учет в Республике Казахстан транспортных средств, завезенных из стран ближнего зарубежья в 7 регионах страны.

«За последние три года незаконно зарегистрировано более двух тысяч транспортных средств, нанесенный ущерб государству составил свыше 10 миллиардов тенге», - отметила спикер.

В качестве примера она сообщила, что по результатам специальной операции, при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками центрального аппарата МВД в Шымкенте пресечена схема по незаконной постановке на учет транспортных средств, завезенных из стран ближнего зарубежья без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и государственной пошлины.

«Два сотрудника Процессингового центра департамента полиции города с санкции суда взяты под стражу. Только по 53 автомашинам, незаконно поставленным на казахстанский учет в Шымкенте, государству причинен ущерб на сумму свыше 320 миллионов тенге. В преступную группу входили посредники из числа приближенных к сотрудникам Процессингового центра, а также так называемые «помогайки» в ЦОНах и нотариусы, которые выписывали фиктивные доверенности. Роль и место всех участников преступной схемы в орбите уголовного преследования будет определено в ходе проводимых следственных мероприятий», - резюмировала спикер.