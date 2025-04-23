Прокуратурой области в ходе проверки деятельности районных больниц области, были выявлены нарушения финансовой и медицинской отчетности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Установлено, что в Кобдинском районе путем дублирования и приписок необоснованно завышен объем оказанных лечебных и диагностических услуг на сумму более 20 млн тенге.



Услуги на сумму более 11 млн тенге оказывались работниками, не соответствующими квалификационным требованиям.



К примеру, делопроизводитель Кобдинской районной больницы, не имея профильного образования, провела более тысячи психологических консультаций на сумму свыше 3 млн тенге.

Кроме того, без наличия соответствующих приложений к лицензии незаконно оказана амбулаторно-поликлиническая помощь на сумму свыше 45 млн тенге.

Итого, суммы незаконно выплаченных бюджетных средств составили более 80 млн тенге.



По акту прокурорского надзора нарушения устранены, бюджетные средства возвращены, права жителей восстановлены, должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.