Совершившему смертельное ДТП водителю вынесли приговор в Алматы

После совершения наезда на подростка, алматинец отправился пить пиво с друзьями

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы суд вынес приговор водителю, который находясь в состоянии опьянения, насмерть сбил 15-летнего подростка, а затем скрылся, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК

Житель Алматы, ранее лишенный права управления автотранспортом на семь лет в 2020 году, вновь сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. На пешеходном переходе он совершил наезд на подростка, однако до прибытия полиции скрылся с места ДТП, позже вместе с друзьями выпивал пиво и вернулся домой.

В результате ДТП 15-летний подросток получил тяжелые травмы, от которых скончался.

Судом по уголовным делам города Алматы было рассмотрено дело в отношении обвиняемого, которому инкриминировались управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, и оставление места ДТП, повлекшего тяжкие последствия.

Подсудимый полностью признал свою вину и просил суд о снисхождении. Смягчающим обстоятельством суд признал наличие у подсудимого малолетних детей, отягчающих обстоятельств установлено не было.

Суд приговорил обвиняемого к 7 годам лишения свободы с пожизненным лишением водительских прав. Также с него в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация в размере 14 миллионов тенге.

Приговор вступил в законную силу.