Совещание по крупным инвестпроектам в сфере транспорта провел премьер

Транспорт,Инвестиции
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Рассмотрен ход исполнения поручений Президента, озвученных на заседании Совета Безопасности

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по крупным инвестиционным проектам в сфере транспорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Заслушан доклад и.о. министра транспорта Максата Калиакпарова, а также председателя правления АО «НК «КТЖ» Нурлана Сауранбаева, председателя правления АО «НК «КазАвтоЖол» Дархана Иманашева.

По данным Министерства транспорта, на 2025 год охвачено работами 13 тыс. км автомобильных, 6,1 тыс. км железных дорог, ведется модернизация и строительство 6 аэропортов, реализуются 2 проекта в области водного транспорта.

В сфере железнодорожного транспорта ведется реализация пяти крупных проектов общей стоимостью 2,3 трлн тенге: строительство вторых путей участка Достык – Мойынты (836 км), обводной дороги станции Алматы (75 км), ж/д линии Дарбаза – Мактаарал (152 км). Начаты работы на участке Кызылжар-Мойынты: по данным КТЖ, завершение ожидается в первом полугодии. Также было доложено о проекте Бахты – Аягоз (272 км). Проекты Достык – Мойынты и обводной дороги станции Алматы ведутся с опережением графика.

Кроме того, работами охвачены отдельные участки ж/д сети. В соответствии с поручением Главы государства всего до 2029 года планируется ремонт 11 тыс. км железных дорог. В текущему году будут модернизированы 1 480 км на общую сумму 177 млрд тенге. Параллельно проводится реконструкция 125 вокзальных комплексов с завершением в 2025 году.

В сфере автодорожного строительства в текущем году планируется охватить работами 13 тыс. км, из них 2,2 тыс. км – это проекты по реконструкции, 6,6 тыс. км – ремонт, а также 4,2 тыс. км – ремонт местной сети. В настоящее время модернизацией охвачены 9 тыс. км. Продолжается реконструкция переходящих проектов протяженностью 1 083 километра, из них до конца года планируется завершить работы на 847 км дорог. В числе новых проектов — строительство магистрали Центр – Запад, которая позволит сократить расстояние транзитным маршрутам в направлении порта Актау с Астаны на 889 километров. Также запущены работы по участкам Актобе – Улгайсын (234 км), Караганда – Жезказган (572 км) и др.

В ходе совещания Премьер-министр поднял вопрос качества дорожных работ. Председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев доложил о работе автоматизированных систем измерения (АСИ). В настоящее время на республиканских дорогах функционируют 27 таких комплексов, на 2025 год запланирована установка еще 25 АСИ, в 2026 году их общее количество будет увеличено до 126 единиц. Автоматизированные системы измерения с помощью специальных датчиков оперативно передают информацию о габаритах транспортных средств для выявления перегруза и предупреждения разрушения дорожного покрытия.  

В авиационной отрасли реализуются проекты по строительству трех новых аэропортов – Катон-Карагай, Зайсан, Кендерли, а также восстановлению аэропорта в городе Аркалыке. Проводится модернизация инфраструктуры в воздушных гаванях Павлодара и Балхаша.

В сфере водного транспорта старт работ по дноуглублению порта Актау планируется в июле т.г. Вместе с тем в рамках развития торгового флота в 2025 году будут приобретены 8 единиц судов, в том числе 6 сухогрузов и 2 парома.

Премьер-министр подчеркнул важность комплексной и системной реализации всех намеченных проектов.

«Транспортная отрасль по итогам 5 месяцев показывает прирост в 24%. Транспорт вместе с энергетикой и другой инфраструктурой – база для любого экономического развития. Почему Президент и Правительство занимаются этим вопросом: если мы сейчас не будем вкладывать, то никакого долгосрочного экономического роста не будет. Все необходимые ресурсы будем выделять. Задача всех профильных структур – эти средства осваивать без нецелевого использования, и в срок все объекты сдавать. Все объекты заложены в Плане экономического роста на текущий год. Это то, что касается краткосрочного эффекта, а в целом – это база для дальнейшего устойчивого экономического роста на 10-летия вперед», – отметил Олжас Бектенов.

По итогам совещания дан ряд поручений Министерству транспорта, Фонду «Самрук-Казына» и иным ответственным организациям.

#транспорт #инвестиции

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