Совет по молодежной политике обсудил Комплексный план борьбы с наркобизнесом

Под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялась рабочая встреча членов Совета по молодежной политике при президенте РК с руководителями центральных госорганов по обсуждению проекта Комплексного плана борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Казахстане, особенно в части, касающейся синтетических наркотиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Следует отметить, что впервые тема борьбы с синтетическими наркотиками была озвучена на площадке Совета по молодежной политике при президенте РК в августе 2022 года.

В сентябре 2022 года президент в своем послании озвучил вопрос противодействия «синтетике» как один из приоритетов государственной политики. Более того, глава государства включил этот вопрос в свою предвыборную программу.

В рамках реализации этих стратегических документов Правительством в настоящее время ведется работа над Комплексным планом борьбы с наркоманией и наркобизнесом в РК на 2023-2025 годы. В эту работу активно вовлечены члены совета.

Так, в текущей встрече вместе с членами совета приняло участие руководство министерств внутренних дел, здравоохранения и просвещения, которое рассказало о проводимой работе, направленной на борьбу и противодействие распространению синтетических наркотиков, вопросах профилактики и лечения наркомании в рамках разработки комплексного плана.

По итогам рабочей встречи были выработаны конкретные рекомендации для государственных органов с активным вовлечением общественности в информационно-профилактическую работу.