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Президент , Общество
Создано общественное движение в поддержку реформ Президента Токаева

В Казахстане создано общереспубликанское общественное движение в поддержку Президента страны Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz.

Сегодня в городе Алматы состоялась пресс-конференция нового движения «За реформы Токаева».

Инициаторами создания общественного движения выступили известные общественные и политические деятели, представители научной и творческой интеллигенции и бизнес-сообщества, деятели культуры и спорта, а также лидеры общественных организаций. В их числе – Мереке Кулкенов, Раимбек Баталов, Акберен Елгезек, Сергей Пономарев, Бекнур Кисиков, Даурен Куат, Даулеткерей Капулы, Адиль Ахметов, Назгуль Карабалина, Марат Шибутов и многие другие.

Главной идеей объединения является общественная поддержка реформ Главы государства, обеспечение условий для их реализации.

«В целом реформы Президента, которым был дан старт в 2019 году, поэтапно реализовываются. После январской трагедии процессы демократизации и либерализации ускорились, и, на наш взгляд, гражданское общество должно играть в этих процессах ключевую роль. Наше движение создано не для того, чтобы агитировать, а для того, чтобы участвовать в процессах. Сейчас, на наш взгляд, мы должны поддержать реформы, довести этот важнейший этап преобразований до конца», – отметил поэт, первый заместитель председателя Союза писателей Казахстана Акберген Елгезек.

Инициаторы движения в своих выступлениях отметили, что политическая модернизация, направленная на либерализацию партийного поля, усовершенствование кадрового состава государственного аппарата, и тому подобные изменения активизировали демократические процессы и в положительном ключе политизировали гражданское общество.

«Как все могли заметить, в Казахстане появляется много людей и объединений, которые готовы создавать и уже создают политические партии, регистрируются, строят планы участия в электоральных кампаниях и всерьез рассчитывают побороться за власть. Президент сегодня дистанцировался от всех партий. Поэтому создание общественного движения в поддержку реформ мы посчитали наиболее эффективным и удобным объединением для нашего участия в реформах. К нам могут присоединиться все желающие, уверены, что сторонников преобразований в Казахстане подавляющее большинство», – отметили представители инициативной группы.

Участники движения отметили, что каждый казахстанец заинтересован в том, чтобы реформы были доведены до логического завершения, поскольку на каждом этапе они повышают благосостояние и уровень жизни рядовых граждан страны.

«В недавнем Послании Президентом был озвучен ряд мер социально-экономического характера, который направлен на поддержку молодого поколения. Это продление срока выплат по рождению ребенка, распределение части доходов Национального фонда между всеми казахстанскими детьми, перечисление твердых 7% чистого дохода «Самрук-Казыны» в Фонд «Народу Казахстана» и многие другие. За много лет это первые реально ощутимые каждым жителем страны инвестиции в будущее поколение. Неудивительно, что они вызвали ажиотаж среди населения, которое теперь хочет, чтобы все эти инициативы были реализованы. И мы должны дать возможность Главе государства их реализовать. И пока этот процесс будет эффективным, мы будем оказывать Главе государства всемерную и всестороннюю поддержку», – отметили участники движения.

 

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