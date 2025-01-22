Создать кинотеатры для показа отечественных фильмов предложили в Казахстане

С такой инициативой выступил мажилисмен Жанарбек Ашимжанов, сообщает Kazpravda.kz
В своем депутатском запросе Жанарбек Ашимжанов поделился своим мнением о развитии казахстанской киноидустрии.
По его словам, чтобы казахстанским кинопроизводителям завоевать своего зрителя, необходимо уделить внимание производству качественного контента на государственном языке, чтобы картины не потеряли в условиях глобализации национальную идентичность.
С этой целью следует сформировать систему отбора, которая также поможет устранить проблемы с лингвистикой и использованием уличного жаргона на экранах.
В связи с этим мажилисмен призвал увеличить поддержку кинематографа как одного из главных инструментов национальной идеологии.
«Сегодня мы сталкиваемся с тем, что населению показывают фильмы с нецензурными выражениями, плохими диалогами и заимствованными сюжетами. Это наносит ущерб нашей языку и культуре. Кино – мощное средство влияния на сознание людей. Мы обязаны создать условия для того, чтобы наши фильмы были качественными и доступными для широкой аудитории», – резюмировал спикер.
Напомним, ранее по кассовым сборам в прокате лидерство по-прежнему удерживают комедии.