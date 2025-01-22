Названы самые популярные казахстанские фильмы по кассовым сборам

Кино,Культура,Итоги года
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Дана Аменова
корреспондент

 В прокате лидерство по-прежнему удерживают комедии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ​​​​Qazaqculture.com

Фото: скриншот видео

Комедия «Бизнес по-казахски в Индии»

1 281 598 850 тенге

Продолжение приключений Жомарта и его родственников пришлись по вкусу казахстанскому зрителю. По кассовым сборам картина легко перешла отметку в 1 млрд тенге. Захватывающая история развернулась на этот раз в сердце яркого и экзотического Нью-Дели.

Сюжет обильно приправлен комедийными моментами: от попыток Жомарта организовать индийский праздник с казахским акцентом до неудачных попыток его родственников освоить местные кулинарные традиции.ъ

Комедия «Брат или брак 3»

1 300 927 640 тенге

Казахстанская комедия «Брат или брак 3» стала  одним из лидеров прошлогоднего проката. В ней продолжается история Гаухар и Айдара. Пара узнает о беременности супруги и вскоре выясняется, что будет двойня. Такая новость и радует, и застает врасплох. В сердце Айдара постепенно закрадываются сомнения, что детишки от него.

Драма, хоррор «Дәстүр»

1 730 173 992 тенге

Полнометражный режиссерский дебют популярного клипмейкера Куаныша Бейсекова облекает остросоциальную драму в форму мистического хоррора. По сюжету сын молодого бизнесмена насилует молодую девушку из отдаленного аула. Отец преступника делает все, чтобы замять дело.

Единственный выход – свадьба, как завещают традиции. С приходом девушки в дом новоиспеченного мужа все виновные начинают умирать при мистических обстоятельствах.

Комедия, мелодрама «Таптым-ау сені» 

1 834 702 810 тенге 

Всего за 10 дней проката лента заработала больше миллиарда тенге. Картина представляет собой чистый образец народной комедии. Она рассказывает о двух закадычных друзьях –  Сауле и Жексене. Бабушка Жексена просит Сауле найти девушку для своего неженатого внука, и та соглашается помочь.

Главные герои похищают понравившихся девчонок с улицы, знакомятся с претендентами через соцсети, устраивают засады. Все это продолжается до тех пока Сауле и Жексен не поймут, что вообще-то созданы друг для друга.

#фильмы #итоги года #кассовые сборы #комедии

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