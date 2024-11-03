Создатель Linux рассказал, что на самом деле представляет собой современный ИИ

Изобретения , Наука
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Финский программист и создатель ядра Linux Линус Бенедикт Торвальдс выразил свое мнение об индустрии искусственного интеллекта, пишет издание Naked Science

Фото: Youtube.com

Известный своими резкими высказываниями и критикой в адрес разработчиков программного обеспечения, Торвальдс считает, что ИИ способен изменить окружающий мир.

«По моему мнению, ИИ действительно интересен. Думаю, он изменит мир», — сказал Торвальдс в интервью TFiR на саммите Open Source в Вене (Австрия).

Однако, как отметил создатель Linux, вся индустрия ИИ — на 90 процентов маркетинг и на 10 процентов реальность.

Разработчик уверен, что в ближайшие пять лет все изменится: тогда люди увидят, какая часть ИИ будет использоваться каждый день для решения реальных рабочих проблем, а не просто для общения с ChatGPT.

Также Торвальдса не убедили возможности современных крупных языковых моделей вроде продуктов компании OpenAI: по его словам, они просто «делают отличные презентации».

#разработка #ИИ #Linux

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