Instagram запустил новую функцию для быстрого монтажа Reels

Искусственный интеллект
Айман Аманжолова
корреспондент

First Draft — это новая функция для быстрого создания чернового монтажа Reels. Она была анонсирована 25 августа 2026 года и сейчас начинает появляться у пользователей iPhone, передает корреспондент Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Что умеет First Draft

Главная идея: ты загружаешь несколько «сырых» видео, а Instagram сам делает первую версию ролика. Функция автоматически подрезает длинные фрагменты; убирает паузы и тишину, особенно в разговорных видео; собирает несколько клипов в один Reel; помогает быстрее начать монтаж; создаёт черновик примерно за несколько секунд; позволяет потом изменить всё вручную: переставить клипы, удалить фрагменты, изменить длину или начать заново.

First Draft хорошо подходит для разговорных видео; vlog / day in the life (1 день из жизни); путешествий; обзоров и распаковок; монтажа из большого количества коротких клипов; контента, где у тебя много сырого материала и не хочется вручную искать лучшие моменты.

Как использовать

Способ 1 — из уже снятых видео

Открой создание Reel в Instagram. Зайди в галерею Reels. Выбери один или несколько видеоклипов. Внизу экрана нажми First Draft. Подожди, пока Instagram создаст предварительный монтаж. Просмотри результат. При необходимости измени порядок клипов; подрежь отдельные моменты; добавь музыку; добавь текст, субтитры и эффекты. Опубликуй Reel или продолжи редактирование.

Способ 2 — сразу после съёмки

Открой камеру Instagram. Сними видео. Нажми First Draft. Instagram автоматически подготовит первую версию монтажа. Доработай ролик и публикуй.

Важный нюанс

First Draft — это не кнопка «сделать идеальный ролик». Это скорее быстрый монтажёр-помощник. Автоматическая нарезка может ошибиться и, например, обрезать важный момент слишком рано. Поэтому лучший подход: First Draft → проверить монтаж → вручную улучшить → добавить сильный заголовок, текст и музыку. Именно так функция может реально экономить время.

На момент запуска функция сначала распространяется на iPhone/iOS, поэтому она может появляться у аккаунтов постепенно. Если кнопки пока нет — стоит обновить приложение и проверить позже.

#функция #Инстаграм #монтаж

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