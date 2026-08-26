Токаев поручил принять срочные меры по правильному применению ИИ детьми и педагогами

Также Правительству поручено проработать вопрос открытия в Астане Казахстанско-китайской школы искусственного интеллекта
Касым-Жомарт Токаев призвал принять срочные меры по правильному применению ИИ детьми и педагогами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Он напомнил, что им был подписан специальный Указ о внедрении искусственного интеллекта в систему образования.
«Но его исполнение перед новым учебным годом не обеспечено в должной мере. Это большое упущение. В чем причина? По любому, это недопустимо в условиях опережающего развития технологий.
Ситуация требует принятия срочных действенных мер по систематизации и правильному применению искусственного интеллекта детьми и педагогами.
Забегая вперед, могу сказать, что в Послании поставлю задачу использования цифровых инструментов, даже смартфонов, молодежью, включая тех, кто живет в сельской местности, для получения регулярных экономических и финансовых доходов.
Нам предстоит перейти от цифрового государства к цифровой народной экономике. Другими словами, искусственный интеллект и его инструментарий – это не забавные игрушки, а средства заработка на жизнь. Так должно быть», - сказал он на Августовской конференции.
В сфере высшего образования уже действует межвузовский стандарт, учитывающий этические, правовые и организационные стороны использования искусственного интеллекта.
Правительству необходимо внедрить аналогичный стандарт и в системе среднего и профессионально-технического образования. Также Правительству поручено проработать вопрос открытия в Астане Казахстанско-китайской школы искусственного интеллекта.
«Нельзя рассматривать подготовку специалистов новой формации в отрыве от школьного образования. Следует выстроить единую вертикаль. В этой связи возникает вопрос: стоит ли держать в школах 18-летних подростков, как это происходит в НИШ и частных школах. Насколько это целесообразно с учетом ускоренного физиологического развития современных детей?
Полагаю, министерство рассмотрит этот вопрос и предложит варианты решения в случае такой необходимости. Наша Конституция предусматривает единый стандарт школьного образования по всей стране, и это надо обязательно учитывать. В сентябре откроются двери Университета искусственного интеллекта, но, считаю, этого недостаточно», - говорит Глава государства.