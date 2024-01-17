Спад морозов и снег ожидаются в Казахстане 18-20 января

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Прогноз погоды на 18-20 января предоставили в РГП "Казгидромет", передает корреспондент Kazpravda.kz

Обширный антициклон, который обусловил ясную морозную погоду в большинстве областей Казахстана, начинает сдавать свои позиции, в связи с чем ожидается постепенное повышение температурного фона и небольшой снег.

А на западе, юге и юго-востоке страны сохраняется неустойчивая погода, пройдут осадки, преимущественно в виде снега, ожидается гололед, усилится ветер с метелью. В ночные и утренние часы по территории страны ожидается туман.