Спад жары ожидается на большей части Казахстана

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на 25-27 июня, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, погоду республики будет определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, с чем ожидаются дожди с грозами, возможен град, шквалистое усиление ветра и пыльные бури.

25 июня на северо-западе, севере, 25-26 июня на востоке, 26-27 июня на западе, северо-западе страны прогнозируются сильные дожди.

Ожидается спад сильной жары в северо-западных, северных и в центральных районах страны до 23-28 градусов тепла.

Но на южные и восточные регионы Казахстана продолжат поступать сухие и теплые воздушные массы с районов Ашхабада, сохраняя жару 33-38 градусов, а в отдельных районах и очень сильную жару до 40-42 градусов.