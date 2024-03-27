Спасатель выносил на своей спине пострадавших от паводка в Актюбинской области - фото

Вода продолжает поступать ко многим жилым домам на территории региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: пресс-служба МЧС

В паводковый период силами спасателей на территории Актюбинской области было проведено несколько аварийно-спасательных работ.

«Во время противопаводковых работ в Темирском районе Актюбинской области старший инженер ОЧС Темирского района капитан гражданской защиты Аспан Нуржан на своей спине вынес из затопленной зоны 2 детей и 1 женщину и эвакуировал в безопасное место», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе министерства добавили, что жители оказались изолированными и со всех сторон окруженными водой.