Спасатели МЧС пришли на помощь гражданину Узбекистана

Фото: МЧС РК

В Актогайском районе Карагандинской области на автодороге «Астана-Караганда-Алматы» у гражданина Республики Узбекистан сломался автомобиль.

Он позвонил в службу 112 и попросил о помощи.

Спасатели оперативно прибыли к нему на помощь и доставили его в центральную больницу Балхаша.