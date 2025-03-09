Спасатели МЧС пришли на помощь гражданину Узбекистана

Происшествия
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Иностранец доставлен в больницу, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

В Актогайском районе Карагандинской области на автодороге «Астана-Караганда-Алматы» у гражданина Республики Узбекистан сломался автомобиль.

Он позвонил в службу 112 и попросил о помощи.

Спасатели оперативно прибыли к нему на помощь и доставили его в центральную больницу Балхаша.

«У меня машина сломалась в 42 км от г.Балхаш в сторону Караганды. Холодно было, метель и снег. Печка машины тоже не работает. Я себя плохо почувствовал и позвонил в экстренную службу 112. Сотрудники МЧС пришли вовремя и отвезли меня в центральную больницу г.Балхаш. Я благодарен сотрудникам МЧС. Все хорошо, спасибо!» - сказал спасенный.

#Карагандинская область #спасение #иностранец #непогода

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