Спасение девушки попало на видеожетон в Шымкенте

Очевидцы сообщили в полицию о молодой девушке, находящейся на уровне 4-ого этажа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на инфомационный медиапортал МВД
Как уточняется, на место за считанные минуты прибыли экипажи полка патрульной полиции. Стражи порядка обнаружили девушку, которая сидела на карнизе окна подъезда и могла сорваться в любой момент.
— Двое инспекторов остались на улице и начали с ней переговоры, стараясь всячески отвлечь ее внимание. А двое патрульных зашли в подъезд и поднялись на нужный этаж. Воспользовавшись тем, что девушка отвлеклась, полицейские схватили и вытянули ее внутрь,— проинформировали в правоохранительных органах.
В полиции добавили, что с горожанкой проведена профилактическая беседа. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.