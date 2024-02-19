Спасение девушки попало на видеожетон в Шымкенте

Очевидцы сообщили в полицию о молодой девушке, находящейся на уровне 4-ого этажа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на инфомационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, на место за считанные минуты прибыли экипажи полка патрульной полиции. Стражи порядка обнаружили девушку, которая сидела на карнизе окна подъезда и могла сорваться в любой момент.

— Двое инспекторов остались на улице и начали с ней переговоры, стараясь всячески отвлечь ее внимание. А двое патрульных зашли в подъезд и поднялись на нужный этаж. Воспользовавшись тем, что девушка отвлеклась, полицейские схватили и вытянули ее внутрь,— проинформировали в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что с горожанкой проведена профилактическая беседа. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.